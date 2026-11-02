Fenerbahçe Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FB Şampiyonlar Ligi 4. haftasında!

Sarı-lacivertli ekip, yeni formatıyla dikkat çeken Avrupa'nın bir numaralı kupasında ilk galibiyetini almak için sahaya çıkıyor. Chobani Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, tribünleri hınca hınç dolduracak binlerce taraftarın desteğiyle adeta bir futbol şölenine dönüşecek.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması dördüncü hafta heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe ile Liverpool arasındaki bu dev mücadele, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise Türkiye saati ile 20.45 olarak belirlendi.
Türk futbolseverlerin Avrupa kupalarındaki maç yayınlarıyla ilgili en çok araştırdığı konuların başında yayıncı kuruluş geliyor. Taraftarları sevindirecek haber resmiyet kazandı; Fenerbahçe'nin güçlü rakibi Liverpool ile oynayacağı kritik 90 dakika TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bu zorlu randevusunda düdük çalacak isim de netleşti. Chobani Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak olan mücadeleyi Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Turpin'in uluslararası tecrübesi, böylesine yüksek tansiyonlu bir İngiliz-Türk eşleşmesinde sahadaki adaleti sağlamak adına kritik bir rol oynayacak.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin yeni lig formatında geride kalan üç haftada henüz galibiyetle tanışamadı. İlk maçında kendi evinde Roma ile 1-1 berabere kalan temsilcimiz, ikinci haftada deplasmanda Aston Villa'ya karşı 6-0'lık ağır bir mağlubiyet almıştı. Son olarak Kadıköy'de Slavia Prag ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, toplamda 2 puanla dördüncü haftaya giriyor.