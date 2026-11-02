Fenerbahçe Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FB Şampiyonlar Ligi 4. haftasında!

FENERBAHÇE - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması dördüncü hafta heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe ile Liverpool arasındaki bu dev mücadele, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise Türkiye saati ile 20.45 olarak belirlendi.