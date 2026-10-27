Haberler Yaşam Haberleri Fenerbahçe - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FB Şampiyonlar Ligi maçları
Giriş Tarihi: 27.10.2026 10:07

Fenerbahçe - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FB Şampiyonlar Ligi maçları

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında temsilcimiz Kadıköy'de dev bir rakibi ağırlıyor. Futbolseverlerin kilitlendiği mücadele öncesinde Fenerbahçe Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak soruları yanıt arıyor. Devler Ligi'ndeki ilk 8 mücadelesinin canlı yayın detayları merak konusu.

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Fenerbahçe - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FB Şampiyonlar Ligi maçları
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda heyecan dördüncü hafta müsabakalarıyla zirveye tırmanıyor. Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak tarihi randevu öncesinde iki takımın da muhtemel kadroları ve yayıncı kuruluş bilgileri taraftarlar tarafından merakla takip ediliyor.

FENERBAHÇE - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026/2027 sezonu lig aşaması 4. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Liverpool, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. İstanbul Kadıköy'de, Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak.

DEV MÜCADELE HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Türk temsilcilerinin Avrupa kupalarındaki iç saha ve dış saha karşılaşmalarının yayın haklarını elinde bulunduran TRT, bu dev maçı ekranlara taşıyor. Fenerbahçe - Liverpool karşılaşması TRT 1 kanalından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

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TARİHTE İLK RESMİ RANDEVU: İKİ DEV İLK KEZ KARŞI KARŞIYA

Fenerbahçe ile İngiliz devi Liverpool, kulüp tarihlerinde resmi Avrupa kupaları organizasyonlarında ilk kez karşı karşıya gelecek. Avrupa futbolunun köklü temsilcilerinden Liverpool'u ilk kez resmi bir maçta İstanbul'da ağırlayacak olan sarı-lacivertliler, taraftar desteğini de arkasına alarak sahadan puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

4. MAÇ
4 KASIM ÇARŞAMBA
20.45 FENERBAHÇE - LIVERPOOL

5. MAÇ
25 KASIM ÇARŞAMBA
23.00 SHAKHTAR DONETSK - FENERBAHÇE

6. MAÇ
9 ARALIK ÇARŞAMBA
23.00 LASK - FENERBAHÇE

7. MAÇ
20 OCAK ÇARŞAMBA
20.45 FENERBAHÇE - VILLARREAL

8. MAÇ
27 OCAK ÇARŞAMBA
23.00 ATLETICO MADRID - FENERBAHÇE

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Fenerbahçe - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FB Şampiyonlar Ligi maçları
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