Fenerbahçe - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FB Şampiyonlar Ligi maçları

TARİHTE İLK RESMİ RANDEVU: İKİ DEV İLK KEZ KARŞI KARŞIYA

Fenerbahçe ile İngiliz devi Liverpool, kulüp tarihlerinde resmi Avrupa kupaları organizasyonlarında ilk kez karşı karşıya gelecek. Avrupa futbolunun köklü temsilcilerinden Liverpool'u ilk kez resmi bir maçta İstanbul'da ağırlayacak olan sarı-lacivertliler, taraftar desteğini de arkasına alarak sahadan puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor.