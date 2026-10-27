Fenerbahçe - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FB Şampiyonlar Ligi maçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda heyecan dördüncü hafta müsabakalarıyla zirveye tırmanıyor. Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak tarihi randevu öncesinde iki takımın da muhtemel kadroları ve yayıncı kuruluş bilgileri taraftarlar tarafından merakla takip ediliyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2026/2027 sezonu lig aşaması 4. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Liverpool, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. İstanbul Kadıköy'de, Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak.
Türk temsilcilerinin Avrupa kupalarındaki iç saha ve dış saha karşılaşmalarının yayın haklarını elinde bulunduran TRT, bu dev maçı ekranlara taşıyor. Fenerbahçe - Liverpool karşılaşması TRT 1 kanalından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.
Fenerbahçe ile İngiliz devi Liverpool, kulüp tarihlerinde resmi Avrupa kupaları organizasyonlarında ilk kez karşı karşıya gelecek. Avrupa futbolunun köklü temsilcilerinden Liverpool'u ilk kez resmi bir maçta İstanbul'da ağırlayacak olan sarı-lacivertliler, taraftar desteğini de arkasına alarak sahadan puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor.
4. MAÇ
4 KASIM ÇARŞAMBA
20.45 FENERBAHÇE - LIVERPOOL
5. MAÇ
25 KASIM ÇARŞAMBA
23.00 SHAKHTAR DONETSK - FENERBAHÇE
6. MAÇ
9 ARALIK ÇARŞAMBA
23.00 LASK - FENERBAHÇE
7. MAÇ
20 OCAK ÇARŞAMBA
20.45 FENERBAHÇE - VILLARREAL
8. MAÇ
27 OCAK ÇARŞAMBA
23.00 ATLETICO MADRID - FENERBAHÇE