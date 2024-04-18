FENERBAHÇE OLYMPİAKOS MAÇI CANLI İZLE | TV8 canlı izle ekranı ile Konferans Ligi Fenerbahçe Olympiakos maçı canlı yayın izle

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş heyecanı yaşanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe ile Yunan ekibi Olympiakos, bu akşam kozlarını paylaşacak. Yunanistan'da oynanan ilk karşılaşmayı 3-2 kaybeden Kanarya, taraftarı önünde rakibini devirerek adını yarı finale yazdırmayı hedefliyor. Heyecan dolu mücadeleyi kaçırmak istemeyen taraftarlar ise Fenerbahçe Olympiakos maçı canlı izle araştırması yapıyor. FB maçı canlı yayın TV8 ekranından şifresiz olarak takip edilecek. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal, Yunan ekibi karşısında sahaya süreceği 11'i belirledi. İşte, TV8 canlı izle ekranı ile UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe Olympiakos maçı canlı yayın izle…
FENERBAHÇE OLYMPİAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanşında, ilk maçta deplasmanda 3-2 mağlup olduğu Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek.
İşte, Fenerbahçe Olympiakos maçı canlı yayın kanalı, saati ve ilk 11 bilgisi hakkında detaylar...
FENERBAHÇE OLYMPİAKOS MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Fenerbahçe Olympiakos rövanş maçı, TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Heyecan dolu mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler yönetecek. Stieler'in yardımcılıklarını, aynı ülkeden Christian Gittelmann ve Mark Borsch yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.
FENERBAHÇE OLYMPİAKOS MAÇI İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Becao, Ferdi Kadıoğlu, Szymanski, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can, Tadic, Dzeko.
OLYMPİAKOS: Tzolakis, Rodinei, Ntoi, Carmo, Ortega, Hezze, Chiquinho, Fortounis, Jovetic, Podence, El Kaabi.
FENERBAHÇE OLYMPİAKOS MAÇI CANLI İZLE
Kritik karşılaşmayı aşağıdaki link aracılığıyla canlı olarak izleyebilirsiniz.
https://www.tv8.com.tr/canli-yayin
FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?
İlk maçta Yunanistan'da rakibine 3-2 mağlup olan sarı-lacivertliler, 2 ve daha farklı her türlü galibiyette adını yarı finale yazdıracak. Sarı-lacivertlilerin 1 farklı galibiyetinde ise maç uzatmalara gidecek. 15'er dakikalık 2 uzatma sonucunda skor değişmezse, yarı finale çıkan ekibi penaltı atışları belirleyecek.
Müsabakada konuk ekibin her türlü galibiyeti ve beraberlik durumunda ise Fenerbahçe Avrupa kupalarına veda edecek.
OLYMPIAKOS'A KARŞI GALİBİYETİ YOK
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne dek Olympiakos ile 3 kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında resmi karşılaşmalardaki ilk mücadele 2021-2022 sezonunda gerçekleşti.
Söz konusu eşleşmeden Yunan temsilcisi Kadıköy'de 3-0, sahasında ise 1-0'lık galibiyetlerle ayrıldı. Bu sezon Yunanistan'da oynanan ilk maçı da Olympiakos 3-2 kazandı.