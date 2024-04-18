Fenerbahçe Olympiakos maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Fenerbahçe Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi maçı canlı yayın kanalı, saati ve hakemi gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Yunanistan'ın Olympiakos takımına ilk maçta 3-2 mağlup olan Sarı Lacivertliler, rövanş mücadelesini kazanarak tur atlamak istiyor. Temsilcimiz 2 ya da daha fazla farkla kazanması durumunda yarı final biletini alacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı finale yükselmeyi hedefleyen Sarı Kanarya, tur için avantaj elde etmeye çalışacak. Peki; Fenerbahçe Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Olympiakos maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte karşılaşmaya dair detaylar...