Fenerbahçe Olympiakos maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Fenerbahçe Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi maçı canlı yayın kanalı, saati ve hakemi gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Yunanistan'ın Olympiakos takımına ilk maçta 3-2 mağlup olan Sarı Lacivertliler, rövanş mücadelesini kazanarak tur atlamak istiyor. Temsilcimiz 2 ya da daha fazla farkla kazanması durumunda yarı final biletini alacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı finale yükselmeyi hedefleyen Sarı Kanarya, tur için avantaj elde etmeye çalışacak. Peki; Fenerbahçe Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Olympiakos maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte karşılaşmaya dair detaylar...
FENERBAHÇE OLYMPİAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanşında, ilk maçta deplasmanda 3-2 mağlup olduğu Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek.
Fenerbahçe Olympiakos maçı, 18 Nisan 2024 Perşembe günü yani bu akşam saat 22.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.
Sarı Lacivertliler, rövanş maçını 2 ya da daha fazla farkla kazanması halinde adını yarı finale yazdıracak.
FENERBAHÇE OLYMPİAKOS MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
UEFA Konferans Ligi yayın haklarını elinde bulunduran Acun Ilıcalı, maçın şifresiz yayınlanacağını açıkladı.
Buna göre Fenerbahçe Olympiakos çeyrek final rövanş karşılaşması TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
https://www.tv8.com.tr/canli-yayin
FENERBAHÇE OLYMPİAKOS MAÇI MUHTEMEL 11'LER
FENERBAHÇE: Livakovic, Ferdi, Çağlar, Becao, Osayi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko
OLYMPİAKOS:
MÜCADELENİN HAKEMİ BELLİ OLDU
Fenerbahçe Olympiakos maçını Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler yönetecek.
Stieler'in yardımcılıklarını, aynı ülkeden Christian Gittelmann ve Mark Borsch yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.
FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?
İlk maçta Yunanistan'da rakibine 3-2 mağlup olan sarı-lacivertliler, 2 ve daha farklı her türlü galibiyette adını yarı finale yazdıracak. Sarı-lacivertlilerin 1 farklı galibiyetinde ise maç uzatmalara gidecek. 15'er dakikalık 2 uzatma sonucunda skor değişmezse, yarı finale çıkan ekibi penaltı atışları belirleyecek.
Müsabakada konuk ekibin her türlü galibiyeti ve beraberlik durumunda ise Fenerbahçe Avrupa kupalarına veda edecek.
FENERBAHÇE'DE 2 İSİM EKSİK
Fenerbahçe, Olympiakos karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ile Mert Hakan Yandaş, yarınki müsabakada yer alamayacak.
Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını tamamen atlatan ancak maç eksiği bulunan Joshua King'in durumuna maç saatinde teknik ekip karar verecek.
Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın UEFA kadrosunda yer vermediği Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.