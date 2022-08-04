Haberler Yaşam Haberleri Fenerbahçe Slovacko maçı CANLI İZLE! 2022 UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Slovacko maçı canlı yayın izle ekranı | FB maçı canlı ve şifresiz kesintisiz full izle
Giriş Tarihi: 4.8.2022 16:29 Son Güncelleme: 4.8.2022 16:29

Fenerbahçe Slovacko maçı CANLI İZLE! 2022 UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Slovacko maçı canlı yayın izle ekranı | FB maçı canlı ve şifresiz kesintisiz full izle

Fenerbahçe - Slovacko maçı canlı izle... Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Play-Off'a yükselme mücadelesi verecek. Sarı lacivertli ekip, 3. tur ilk maçında bu akşam Çekya ekibi Slovacko ile karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma öncesi Fenerbahçe Slovacko maçı canlı yayın kanalı gündemdeki yerini aldı. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, ‘’Fenerbahçe Slovacko maçı canlı izle’’ şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. İşte Fenerbahçe Slovacko maçı canlı ve şifresiz izle linki!

Fenerbahçe Slovacko maçı CANLI İZLE! 2022 UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Slovacko maçı canlı yayın izle ekranı | FB maçı canlı ve şifresiz kesintisiz full izle

Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. tur ilk maçında Çekya ekibi Slovacko ile kozlarını paylaşacak. Jorge Jesus yönetimindeki sarı lacivertliler, bu turda rakibini elemeyi başarırsa play-off'a kalmaya hak kazanacak. Kritik mücadeleyi kaçırmak istemeyen sarı lacivertli taraftarlar, ''Fenerbahçe Slovacko maçı canlı izle'' şeklindeki araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Fenerbahçe Slovacko maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Fenerbahçe Slovacko maçı canlı izle yayın kanalı!

FENERBAHÇE SLOVACKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi eleme maçında Slovacko ile karşılaşacak. Fenerbahçe Slovacko maçı, 4 Ağustos 2022 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.

FENERBAHÇE SLOVACKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek. Zorlu mücadele, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

FENERBAHÇE SLOVACKO MAÇI CANLI İZLE LİNKİ

https://www.exxen.com/tr

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Joshua King, Altay Bayındır ve Joao Pedro'nun sakatlıkları bulunuyor. Maç günü bu oyuncuların oynaması beklenmiyor.

Fenerbahçe: Ertuğrul, Osayi, Szalai, Luan Peres, Ferdi, Crespo, Arao, Lincoln, Bruma, King, Rossi (Valencia)

Slovacko: Nguyen, Reinberk, Hofman, Kadlec, Doski, Havlik, Danicek, Pertzela, Travnik, Holzer, Kalabisk.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe Slovacko maçı CANLI İZLE! 2022 UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Slovacko maçı canlı yayın izle ekranı | FB maçı canlı ve şifresiz kesintisiz full izle
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA