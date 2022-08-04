Fenerbahçe Slovacko maçı CANLI İZLE! 2022 UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Slovacko maçı canlı yayın izle ekranı | FB maçı canlı ve şifresiz kesintisiz full izle

Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. tur ilk maçında Çekya ekibi Slovacko ile kozlarını paylaşacak. Jorge Jesus yönetimindeki sarı lacivertliler, bu turda rakibini elemeyi başarırsa play-off'a kalmaya hak kazanacak. Kritik mücadeleyi kaçırmak istemeyen sarı lacivertli taraftarlar, ''Fenerbahçe Slovacko maçı canlı izle'' şeklindeki araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Fenerbahçe Slovacko maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Fenerbahçe Slovacko maçı canlı izle yayın kanalı!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi eleme maçında Slovacko ile karşılaşacak. Fenerbahçe Slovacko maçı, 4 Ağustos 2022 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.
Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Joshua King, Altay Bayındır ve Joao Pedro'nun sakatlıkları bulunuyor. Maç günü bu oyuncuların oynaması beklenmiyor.
Fenerbahçe: Ertuğrul, Osayi, Szalai, Luan Peres, Ferdi, Crespo, Arao, Lincoln, Bruma, King, Rossi (Valencia)
Slovacko: Nguyen, Reinberk, Hofman, Kadlec, Doski, Havlik, Danicek, Pertzela, Travnik, Holzer, Kalabisk.