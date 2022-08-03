Haberler Yaşam Haberleri Fenerbahçe Slovacko maçı hangi kanalda? 2022 UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 3.8.2022 14:28 Son Güncelleme: 3.8.2022 14:30

Fenerbahçe Slovacko maçı hangi kanalda? 2022 UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi play-off kura çekimi geçtiğimiz gün gerçekleşti ve sarı lacivertlilerin rakibi belirlendi. Sarı Kanaryanın play-offlara çıkması için önünde Çek takımı Slovacko var. Fenerbahçe Slovacko maçı canlı yayın kanalı, kadrosu ve muhtemel 11’ler araştırılmaya başladı. Taraftarlar maçı canlı izlemek için “Fenerbahçe Slovacko maçı hangi kanalda” sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 3. Ön eleme turu Fenerbahçe Slovacko maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları…

Fenerbahçe Slovacko maçı hangi kanalda? 2022 UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Slovacko maçı canlı izle kanalı şimdiden gündemdeki yerini aldı. UEFA Avrupa Ligi 3. Ön eleme turu kapsamında karşılaşacak Fenerbahçe ve Slovacko sahada galibiyet mücadelesi verecek. "Fenerbahçe Slovacko maçı hangi kanalda, ne zaman saat kaçta" soruları yanıt aramaya başladı. Jorge Jesus yönetimindeki Sarı Kanarya play-off maçı hazırlıklarına başladı. Peki, Fenerbahçe Slovacko maçı hangi kanalda, ne zaman saat kaçta? İşte, FB maçının hakemi, kadrosu ve yeri hakkında bilgiler…

FENERBAHÇE SLOVACKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tarih: 4 Ağustos 2022 Perşembe

Saat: 20.00

Yer: Şükrü Saraçoğlu Stadyumu

Hakem: Portekizli hakem Joao Pinheiro

FENERBAHÇE SLOVACKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Heyecanlı Avrupa Ligi ön elem turu karşılaşması Exxen üzerinden naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE ÖN ELEME MAÇI KADROSU

Slovacko Fenerbahçe maçı kadrosu belirlendi:

Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Gustavo Henrique, Luan Peres, Mauricio Lemos, Filip Novak, Attila Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Deigo Ross, Enner Valencia, Joshua King, Lincoln Henrique, Bruma, Arda Güler, Miha Zajc, Miguel Crespo, Burak Kapacak, Emre Mor, Mergim Berisha, Serdar Dursun, Bright Osayi Samuel, Muhammed Gümüşkaya

KANARYA'DA 3 EKSİK!

Kritik mücadelede sakatlık ve kart cezası olan 3 futbolcu maçta olamayacak.

Dinamo Kiev maçında kırmızı kart alan İsmail Yüksek cezası sebebiyle forma giyemeyecek.

Ayrıca sakatlıkları sebebiyle Altay Bayındır ve Mert Hakan Yandaş'ın da kadroda bulunması beklenmiyor.

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Fenerbahçe Slovacko maçı hangi kanalda? 2022 UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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