Fenerbahçe Slovacko maçı hangi kanalda? 2022 UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Slovacko maçı canlı izle kanalı şimdiden gündemdeki yerini aldı. UEFA Avrupa Ligi 3. Ön eleme turu kapsamında karşılaşacak Fenerbahçe ve Slovacko sahada galibiyet mücadelesi verecek. "Fenerbahçe Slovacko maçı hangi kanalda, ne zaman saat kaçta" soruları yanıt aramaya başladı. Jorge Jesus yönetimindeki Sarı Kanarya play-off maçı hazırlıklarına başladı. Peki, Fenerbahçe Slovacko maçı hangi kanalda, ne zaman saat kaçta? İşte, FB maçının hakemi, kadrosu ve yeri hakkında bilgiler…
FENERBAHÇE SLOVACKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Tarih: 4 Ağustos 2022 Perşembe
Saat: 20.00
Yer: Şükrü Saraçoğlu Stadyumu
Hakem: Portekizli hakem Joao Pinheiro
FENERBAHÇE SLOVACKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Heyecanlı Avrupa Ligi ön elem turu karşılaşması Exxen üzerinden naklen yayınlanacak.
FENERBAHÇE ÖN ELEME MAÇI KADROSU
Slovacko Fenerbahçe maçı kadrosu belirlendi:
Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Gustavo Henrique, Luan Peres, Mauricio Lemos, Filip Novak, Attila Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Deigo Ross, Enner Valencia, Joshua King, Lincoln Henrique, Bruma, Arda Güler, Miha Zajc, Miguel Crespo, Burak Kapacak, Emre Mor, Mergim Berisha, Serdar Dursun, Bright Osayi Samuel, Muhammed Gümüşkaya