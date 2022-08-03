Fenerbahçe Slovacko maçı hangi kanalda? 2022 UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Slovacko maçı canlı izle kanalı şimdiden gündemdeki yerini aldı. UEFA Avrupa Ligi 3. Ön eleme turu kapsamında karşılaşacak Fenerbahçe ve Slovacko sahada galibiyet mücadelesi verecek. "Fenerbahçe Slovacko maçı hangi kanalda, ne zaman saat kaçta" soruları yanıt aramaya başladı. Jorge Jesus yönetimindeki Sarı Kanarya play-off maçı hazırlıklarına başladı. Peki, Fenerbahçe Slovacko maçı hangi kanalda, ne zaman saat kaçta? İşte, FB maçının hakemi, kadrosu ve yeri hakkında bilgiler…