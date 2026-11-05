Fenomen eşini 58 bıçak darbesiyle yaralamıştı! Sanık 26 yıl hapis cezasına hükmedildi

"BEN ŞANSA YAŞIYORUM"

Yargıtay'ın bozmasının ardından Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar görülen duruşmaya müşteki Merve Veziroğlu ve taraf avukatları katıldı. Sanık Yunus Yıldırım ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Yargıtay'ın kararına ilişkin beyan veren müşteki Merve Veziroğlu, "İlk davamızda verdiğiniz karar için çok sağ olun. Yargıtayın verdiği karar beni ve tüm kadınları korkutan bir karara dönüştü. Ben evimde pijamalarımla çay içmeye çalışırken içerdeki odaya çekilmeye çalışıldım. Yatağın üzerinde üzerime bıçakla geldi ve odanın kapısını kilitledi. Orada can havliyle pencereden atlamayı bile düşündüm. İlk önce yorganı kendime doğru çektim. 'Sen bütün kadınlara ibret olacaksın, ben 5-6 ay yatıp çıkacağım' dedi. Sonra yorganı üzerimden çekti. Ben hayati yerlerimi kapatmaya çalıştım sonra ilk bıçağı karnıma sapladı kanın soğukluğunu ilk kez orada hissettim. Sonra bıçağı vajinama sapladı, aylarca regl olamadım. Her yerimde bıçak izi var 58 tane. Doktorlar bana kan bulamadıkları için kendileri kan verdiler bana. O kadar kan kaybetmişim. Bana hala tekme atıyordu yaşıyor muyum diye. Bunun nesi vazgeçmek? Ben şansa yaşıyorum. Yargıtay kararına itiraz etmenizi istiyorum" dedi.