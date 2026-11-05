Fenomen eşini 58 bıçak darbesiyle yaralamıştı! Sanık 26 yıl hapis cezasına hükmedildi

İstanbul Üsküdar'da, 4 Ağustos 2023 tarihinde iddiaya göre Youtuber Merve Veziroğlu (33) ile eşi Yunus Yıldırım (32) arasında kavga çıkmış, Yunus Yıldırım mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla üzerine saldırdığı Veziroğlu'nu 58 yerinden yaralamıştı. Ağır yaralanan Merve Veziroğlu Yıldırım hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Yunus Yıldırım tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli eş hakkında "Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 34 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 31 Mayıs 2024 tarihinde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, tutuklu sanık Yunus Yıldırım'ı, "Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 6 yıl olmak üzere toplamda 26 yıl hapis cezasına çarptırdı.
DOSYA YARGITAY'DA BOZULDU
Taraf avukatlarının itirazı üzerine dosya Yargıtay'a gönderildi. Dosyaya bakan Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemece kurulan hükmün oy birliği ile bozulmasına karar verdi. Bozma kararında, sanık Yunus Yıldırım hakkında 'nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçu yönünden, suç kastının bulunmadığı ve suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle, beraatine karar verilmesi yerine mahkumiyetine karar verilmesinin hukuka aykırı bulunduğu belirtildi. Kararın devamında sanık Yunus Yıldırım'ın Merve Veziroğlu Yıldırım'ın vücudunun muhtelif yerlerinden yaraladıktan sonra 112'yi arayarak hastaneye kaldırılıp tedavi olmasını sağlayarak icra hareketlerinin bitmesinden sonra neticenin meydana gelmesini önlediği ifade edildi. Meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı dikkate alınarak, 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngören maddesi uyarınca makul düzey ile azami düzey arasında bir ceza tayini gerekirken, üst sınırdan olacak şekilde 20 yıl olarak belirlenmesi suretiyle fazla ceza tayininin hukuka aykırı bulunduğu belirtildi. Yargıtay'ın bozma kararının ardından dosya yerel mahkemeye gönderildi.
"BEN ŞANSA YAŞIYORUM"
Yargıtay'ın bozmasının ardından Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar görülen duruşmaya müşteki Merve Veziroğlu ve taraf avukatları katıldı. Sanık Yunus Yıldırım ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.
Yargıtay'ın kararına ilişkin beyan veren müşteki Merve Veziroğlu, "İlk davamızda verdiğiniz karar için çok sağ olun. Yargıtayın verdiği karar beni ve tüm kadınları korkutan bir karara dönüştü. Ben evimde pijamalarımla çay içmeye çalışırken içerdeki odaya çekilmeye çalışıldım. Yatağın üzerinde üzerime bıçakla geldi ve odanın kapısını kilitledi. Orada can havliyle pencereden atlamayı bile düşündüm. İlk önce yorganı kendime doğru çektim. 'Sen bütün kadınlara ibret olacaksın, ben 5-6 ay yatıp çıkacağım' dedi. Sonra yorganı üzerimden çekti. Ben hayati yerlerimi kapatmaya çalıştım sonra ilk bıçağı karnıma sapladı kanın soğukluğunu ilk kez orada hissettim. Sonra bıçağı vajinama sapladı, aylarca regl olamadım. Her yerimde bıçak izi var 58 tane. Doktorlar bana kan bulamadıkları için kendileri kan verdiler bana. O kadar kan kaybetmişim. Bana hala tekme atıyordu yaşıyor muyum diye. Bunun nesi vazgeçmek? Ben şansa yaşıyorum. Yargıtay kararına itiraz etmenizi istiyorum" dedi.
"ÖLDÜRME KASTIM YOKTU, 112 EKİPLERİNİ ARADIM"
Tutuklu sanık Yunus Yıldırım ise, "Öncelikle öldürme kastım yoktu. Bunun somut bir delili olarak 112 sağlık ekiplerini aradım. Kapı kitleme olayı da yoktur. Pişmanım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.
MAHKEME KARARINDA DİRENDİ
Kararında direnen mahkeme heyeti, sanık Yunus Yıldırım'ı yine, "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl, "eşe karşı silahla hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 6 yıl olmak üzere toplamda 26 yıl hapis cezasına çarptırdı.