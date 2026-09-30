Fenomen motorcu Cumhur Kahraman son yolculuğuna uğurlandı!

'SUÇLU KİMSE CEZASINI ÇEKSİN'

Cenazeye katılan Can Canbolat, "Cumhur Abi'yi, namıdiğer kendi adıyla 'Motovlogcu Dayı' abimizi uzun yıllardan beri tanıyoruz. Beraber sürüş yapmışlığımız da var. O da gerçekten bu sektör için, bu camia için elinden gelen her şeyi fazlasıyla yaptı, fazlasıyla emek verdi. Ama birçok büyüğümüzün sonu gibi oldu onun sonu da. Biz artık bunların olmamasını istiyoruz. Biz artık gerçekten iki teker üstünde kullanan motosikletçiler olarak hayatımızın daha değerli olmasını istiyoruz, daha dikkatli olunmasını istiyoruz. Bugün onu kaybettik, ailesi orada, sevenleri orada, dostları orada, hepimiz buradayız. Bizim duyduğumuz TIR'cının çarpıp kaçtığı söyleniyor. TIR'cının gözaltına alındıktan sonra daha Cumhur Abi'yi toprağa vermeden serbest bırakıldığı bilgisini aldık. Şu an için duyduğumuz kadarıyla tekrar gözaltına alınmış. Cumhur Abi'yi tanıyoruz. Cumhur Abi motosiklet kamerası kullanmadan, kayıt almadan asla motosiklet süren bir insan değil. Bu kayıtların da açık bir şekilde kamuoyuyla, halkla paylaşılmasını istiyoruz. Hatalı ve suçlu kimse cezasını çeksin istiyoruz ama bu tip olayların camiamızda tekrar yaşanmamasını istiyoruz" dedi.