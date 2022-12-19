Fenomen Sebile Ölmez’in ‘Jüri’ davasında bilirkişi son sözü söyledi!

FenomenSebile Ölmez 2020 yılında ‘Kuaförüm sensin’ adlı televizyon programında jüri üyeliği için bir yıllık sözleşme imzaladı. Reytingler istenilen seviyeye ulaşmayınca yapım şirketi jüri değişikliğine gidince sözleşmesi erken feshedildiğini ileri süren Sebile Ölmez yapım şirketine 300 bin TL’lik dava açtı. Davaya eklenen bilirkişi raporundan yapım şirketinin reyting düşüş iddialarını kanıtlayacak belge sunmadığı gerekçesiyle haksız fesih yapıldığı belirtildi. Bilirkişi, cezai şartla birlikte 350 bin TL ödenebileceğini tespit etti.
YouTube'da 1 Milyonun üzerinde, Instagram'da ise yüzlerce takipçisi bulunan içerik üreticisi fenomen Sebile Ölmez, 2020 yılından 'Kuaförüm Sensin' adlı televizyon programında jüri koltuğunda oturdu. Yaklaşık iki ay jüri üyeliğine devam eden Sebile Ölmez ve yapım şirketi arasında bir yıllık sözleşme bulunuyordu. Sebile Ölmez, iki ayın sonunda programın reytinglerinin beklendiği seviyede gitmediği gerekçesiyle yapım şirketi tarafından sözleşmenin feshedildiğini ileri sürerek 300 bin TL 'lik dava açtı.
BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLANDI
Geçtiğimiz celse fenomen Sebile Ölmez'in katıldığı duruşmada eşi Emre Ölmez tanık olarak dinlenmiş ve dosya bilirkişiye gönderilmişti. Bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, taraflar arasındaki özleşmenin davalı yapım şirketinin sebepsiz fesih ettiği iddiasıyla açıldığı belirtti. Yapılan inceleme sonucunda yapım şirketinin haklı bir sebebe dayanmadan fesih etmesi durumunda cezai şart ödemesi gerektiği vurgulandı.
FESHİN HAKLI SEBEPLERE DAYANMADIĞI TESPİT EDİLDİ
Raporda davalı yapım şirketinin ileri sürdüğü ''Reytingin düşük olması, çalışma şartlarına uyulmaması'' gibi iddiaları ispatlamak adına dosyaya belge sunulmadığı gerekçesiyle feshin haklı sebeplere dayanmadığı kanaatine varıldı. 10 ay için 300 bin TL ve cezai şart olarak 50 bin TL olmak üzere 350 bin TL ödenebileceğini tespit etti.