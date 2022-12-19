Fenomen Sebile Ölmez’in ‘Jüri’ davasında bilirkişi son sözü söyledi!

YouTube'da 1 Milyonun üzerinde, Instagram'da ise yüzlerce takipçisi bulunan içerik üreticisi fenomen Sebile Ölmez, 2020 yılından 'Kuaförüm Sensin' adlı televizyon programında jüri koltuğunda oturdu. Yaklaşık iki ay jüri üyeliğine devam eden Sebile Ölmez ve yapım şirketi arasında bir yıllık sözleşme bulunuyordu. Sebile Ölmez, iki ayın sonunda programın reytinglerinin beklendiği seviyede gitmediği gerekçesiyle yapım şirketi tarafından sözleşmenin feshedildiğini ileri sürerek 300 bin TL 'lik dava açtı.Geçtiğimiz celse fenomen Sebile Ölmez'in katıldığı duruşmada eşi Emre Ölmez tanık olarak dinlenmiş ve dosya bilirkişiye gönderilmişti. Bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, taraflar arasındaki özleşmenin davalı yapım şirketinin sebepsiz fesih ettiği iddiasıyla açıldığı belirtti. Yapılan inceleme sonucunda yapım şirketinin haklı bir sebebe dayanmadan fesih etmesi durumunda cezai şart ödemesi gerektiği vurgulandı.Raporda davalı yapım şirketinin ileri sürdüğü ''Reytingin düşük olması, çalışma şartlarına uyulmaması'' gibi iddiaları ispatlamak adına dosyaya belge sunulmadığı gerekçesiyle feshin haklı sebeplere dayanmadığı kanaatine varıldı. 10 ay için 300 bin TL ve cezai şart olarak 50 bin TL olmak üzere 350 bin TL ödenebileceğini tespit etti.