Ferdi Tayfur’la önemli işlere imza atan plak şirketinin sahibi SABAH’a konuştu

Arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Ferdi Tayfur, Antalya'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz günlerde yaşamını yitirmişti. Usta sanatçının vefatı hem ailesini hem de sevenlerini yasa boğarken, İstanbul Fatih'te bulunan Plakçılar Çarşısı esnafı ve Ferdi Tayfur ile birlikte çalışmış olan plakçı Muhteşem Candan da (69) usta sanatçıyı kaybetmemizin ardından yaşadığı hüznü dile getirdi. Ferdi Tayfur'un öne çıkan eserlerinde beraber çalıştıklarını dile getiren Candan, "Yeri asla doldurulamayacak bir sanatçıydı. Çok özel bir sese sahipti. Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir sanatçı. Bundan sonraki hayatımızda onun eserlerini gönlümüzde ve beynimizde yaşatacağız" şeklinde konuştu.

BUNDAN SONRA HEM GÖNÜLLERDE HEM DE KULAKLARDA YAŞAYACAK

Candan, Tayfur'un geride çok önemli eserler bıraktığını, gönüllerde yaşayacağını belirterek, "Tüm müzik severlerin, müzik dünyasının ve yakınlarının başı sağ olsun. Sahiden çok büyük ve çok acı bir kayıp. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Geride çok önemli eserler bıraktı. Bundan sonra hem gönüllerde hem de kulaklarda yaşayacak. Çok önemli bir sanatçıyı kaybettik. Kendisiyle yetmiş beş yılından, seksen iki yılına kadar beraber çalıştık. On kırk beşlik beş kompleyi yaptık ve çok önemli olan çeşme kırk beşliğini burada yaptık. Milyonlar satan kırk beşliktir. Altın plak aldı. Aynı zamanda filmi yapıldı. Onda da çok büyük başarılar elde etti. Belki de Avrupa'daki istatistiklere göre şu anda daha böyle bir rekor kırılamadı. Türkiye'nin nüfusu o dönemler 42 milyonken Ferdi Tayfur'u, 10-12 milyon kişi seyretmiş. Bu da dünyada çok görülen bir başarı değil. O zamanın teknolojisiyle düşünün beş altı tane film kopyasıyla sinemalara giriyorlardı" ifadelerini kullandı.

FERDİ TAYFUR'LA TANIŞMASINI ANLATTI

Tafur'un çok önemli bir sanatçı olduğunu ve eşi benzerinin görülemeyeceğini vurgulayan Candan, Tayfur ile ilk tanışma anlarını anlattı. Candan şunları söyledi: "Eserlerinin hepsi kendisine aitti. Hem söz, hem beste kendisine aitti, hem de şarkılarını kendi okurdu. Aynı zamanda film yazıyordu, kitap yazarıydı. Yeri asla doldurulamayacak bir sanatçıydı. Çok özel bir sese sahipti. Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir sanatçı. Bundan sonraki hayatımızda onun eserlerini gönlümüzde ve beynimizde yaşatacağız. Ben şuna inanıyorum ki bundan sonra onu daha da büyük kitleler sevecekler, kabul edecekler. 1974 yılıydı. Bir sanatçı için İstanbul'a gelmişti. Burada olduğunu duyduk sonra davet ettik. 'Kır Çiçekleri' isimli bir şarkısı vardı. O şarkısının izni için geldi, imzasını attı. O arada da çay içip sohbet ederken albüm yaptığını öğrendik ve hiçbir yerle de anlaşması yoktu. O gün el sıkıştık ve beraber çalışma kararı aldık. Çiçekler Açsın, Bırak Şu Gurbeti ve arkasından Çeşme geldi. Çeşme, Ferdi Tayfur'un yükselişinin önemli bir eseriydi. Çok üzgünüz, çok önemli bir değerdi. Onu yaşatmaya devam edeceğiz. Eserleriyle gönlümüzde yaşamaya devam edecek."