Ferdi Tayfur’un cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi’ne getirildi

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede akşam saatlerinde hayatını kaybeden 79 yaşındaki Sanatçı Ferdi Tayfur'un cenazesi Cuma günü öğlen saatlerinde İstanbul Havalimanına getirildi. Tayfur'un cenazesi daha sonra Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne getirildi.
CUMARTESİ GÜNÜ TOPRAĞA VERİLECEK
Sanatçı Ferdi Tayfur için 4 Ocak Cumartesi günü saat 12.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde bir anma töreni düzenlenecek. Tayfur'un cenazesi, Sarıyer'de bulunan Emirgan Çınaraltı Camii'nde ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek.