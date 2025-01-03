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Giriş Tarihi: 3.1.2025 17:15 Son Güncelleme: 3.1.2025 17:40

Ferdi Tayfur'un cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne getirildi

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un cenazesi uçakla İstanbul'a getirildikten sonra Zincirlikuyu Gasılhanesine konuldu.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Ferdi Tayfur’un cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi’ne getirildi

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede akşam saatlerinde hayatını kaybeden 79 yaşındaki Sanatçı Ferdi Tayfur'un cenazesi Cuma günü öğlen saatlerinde İstanbul Havalimanına getirildi. Tayfur'un cenazesi daha sonra Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne getirildi.

CUMARTESİ GÜNÜ TOPRAĞA VERİLECEK

Sanatçı Ferdi Tayfur için 4 Ocak Cumartesi günü saat 12.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde bir anma töreni düzenlenecek. Tayfur'un cenazesi, Sarıyer'de bulunan Emirgan Çınaraltı Camii'nde ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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Ferdi Tayfur'un cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne getirildi
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