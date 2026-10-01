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Giriş Tarihi: 1.10.2026 19:39 Son Güncelleme: 1.10.2026 19:42

Futbolda hakemler dosyası operasyonu: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun ifadesi başladı

“Hakemler Dosyası” operasyonunda İstanbul Emniyeti’nde ifade işlemleri devam ediyor. TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun ifadesine başlandı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde alınan ve alınacak ifadelerin ardından Ferhat Gündoğdu dahil şüphelilerin yarın adliyeye sevki bekleniyor.

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Emir SOMER Emir SOMER
Futbolda hakemler dosyası operasyonu: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun ifadesi başladı
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MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, geçtiğimiz Salı günü yapılan operasyonla zanlıların tamamı gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen operasyon, futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Futbol hakemlerinin klasman, görevlendirme, puanlama, atama ve kural sınavı süreçlerine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen geniş çaplı soruşturmanın kilit isimlerinin emniyetteki işlemleri sürerken, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun ifadesi alınmaya başlandı.

Salı gününden bu yana Mali Suçlarla Mücadele Şubesinde gözaltında tutulan şüphelilere toplam 80 sayfa soru hazırlandığı ve tüm zanlılara tek tek bunların yöneltildiği öğrenildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#FERHAT GÜNDOĞDU
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Futbolda hakemler dosyası operasyonu: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun ifadesi başladı
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