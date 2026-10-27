Ferit Marhan vahşice katledilmişti! Mahkemede kan donduran sözler: ‘Annem boğazını kesti babam satırla vurdu’





"TELEFONDA GAMZE 'VURDUM ONU' DİYORDU"



Güvenlik kamerası görüntüleri, HTS iletişim kayıtları ve baz istasyonu verilerinin incelendiği soruşturmada, şüphelilerin olay öncesinde, sırasında ve sonrasında gerçekleştirdikleri hareketler araştırıldı. Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı tarafından hazırlanan otopsi raporunda ise Marhan'ın vücudunda 3 kesici-ezici, 1 kesici-delici ve 2 kesik vasıfta yara bulunduğu belirtildi. Ölümün kafa kemiği kırığıyla birlikte beyin kanaması, omur kesisi, büyük damar yaralanması ve kan aspirasyonu sonucu meydana geldiği bildirildi. Duruşmada savunma yapan Dursun Ali Sagamer, olay günü eşi Gamze ile oğlu Aydın'ı 200 Evler Mahallesi'ne bıraktığını söyledi. Eşinin annesinin umreye gideceğini ve Gamze'nin annesine yaptığı keki bırakmaya gittiğini anlatan Dursun Ali Sagamer, "Keki bıraktıktan 15-20 dakika sonra 200 Evler'e gittim. Aydın beni aradı, olay yerini tarif etti. Gelip kendisini almamı söyledi. Telefonda Gamze'nin sesini duydum. 'Vurdum onu' diyordu. Onları aradım ama bulamadım. Aydın bana Şehir Hastanesi Yolu'nda olduğunu söyledi" dedi.

"MAKTULÜN KOLU VE BACAĞI YERE DÜŞTÜ"



Olay yerine gittiğinde otomobilin kapısını açtığını belirten sanık Dursun Ali Sagamer, "Maktulün kolu ve bacağı yere düştü. Kanlar içindeydi. Aydın, 'Baba, iyi misin?' dedi. Sağ tarafta Gamze vardı. 'Niye yaptın?' diyerek yakasından tuttum. Bana 'Bilmediğin şeyler var' dedi. Ben baygınlık geçirip ayaklarımın üzerine düşer gibi oldum, araca tutundum. Benim maktule temasım olmadı. Ben bıçakla vurmadım. Gamze'nin üstü kanlıydı. Maktul öldürüldüğünde olay yerinde değildim. Hangisinin bıçakladığını görmedim. Gamze'yi alıp polis merkezi yanında bıraktım" diye konuştu.



Olaydan yaklaşık 20-25 gün önce Ferit Marhan'ın kendisini aradığını anlatan Dursun Ali Sagamer, Marhan'ın mahallede eşiyle ilgili dedikodulardan rahatsız olduğunu söylediğini ileri sürdü. Bunun üzerine eşine Marhan ile ilişkisi olup olmadığını sorduğunu belirten sanık, "Bana maktulle gönül ilişkisi yaşadığını, kendisine işkence yaptığını ve birlikte olduğunu söyledi. Ben de 'Benden sana koca olmaz' diyerek annesine gitmesini söyledim. Eve uğramıyordum, annemlerde, babamda ve akrabalarımda kalıyordum" ifadelerini kullandı. Sanık Gamze Sagamer ise Ferit Marhan'ı aynı mahallede uzun yıllardır tanıdığını ve aralarında gönül ilişkisi bulunduğunu söyledi. Marhan'ın kendisini sürekli tehdit ettiğini, hakaretlerde bulunduğunu ve rahatsız ettiğini öne süren Gamze Sagamer, ilişkisini bitirmek istediğini belirtti.