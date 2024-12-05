Fermuar sistemiyle yaşama yol ver

Ambulansın hedefine en kısa zamanda ulaşması, yaralıların vakit kaybetmeden tedavi edilmesi, yaşama tutunma şanslarının artırılması amacıyla "Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver" kampanyası başlatılıyor. Programın tanıtım toplantısına katılan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Ambulanslarımızın hastalarımızı en kısa sürede sağlık tesislerine ulaştırabilmesi adına, trafikte acil geçiş koridoru sağlayacak olan 'Fermuar Sistemi'nin tüm paydaşlarımızca desteklemesine büyük önem veriyoruz. Ambulanslarımıza trafikte acil geçiş koridoru sağlamaları noktasında vatandaşlarımıza çağrımızı yineliyorum" dedi. Acil Sağlık Hizmetlerinde toplamda 50 bin 247 personelle hizmet verildiğini anlatan Memişoğlu, "2002 yılında sadece 481 acil yardım istasyonu ve 618 ambulans ile acil sağlık hizmeti vatandaşlara veriliyordu. Bugün 3 bin 495 acil yardım istasyonumuz bulunuyor. Toplam 5 bin 668 ambulans ile acil sağlık hizmeti vatandaşlara sunuyoruz. " ifadesini kullandı.