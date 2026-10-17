Festivalin en neşeli hali

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nin altıncı gününde en büyük coşku ve neşe, Yenikapı Hançepek Meydanı Çocuk Köyü'nde yaşandı. ASELSAN Çocuk Şenliği, çocukları bilim, teknoloji ve sanat odaklı etkinliklerle buluşturarak festivalin en enerjik noktası oldu. Müze gezileri, kitap okuma buluşmaları ve renkli saha etkinlikleriyle eğlenen minikler, Tekno Macera Tırı sayesinde bilimi uygulamalı olarak keşfetti. Kentin köklü kültürel mirası da bu neşeli atmosfere eşlik etti. Yaşayan Miras Sergisi: Diyarbakır Arkeoloji Müzesi'nde, Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ustaların hüsn-i hat, tezhip ve çarpana gibi geleneksel el sanatları eserleri sergilendi. İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen "Kürtçe Klasiklerde Kürt Dilinin Özellikleri" panelinde ise dilin gramer yapısı, tarihi ve klasik edebiyattaki yeri değerlendirildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör