Fethiye’de acı olay! Diş tedavisi Hatice’yi hayattan koparmıştı: Minik kız gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi'nde yaşayan ve iddiaya göre, özel bir klinikte gördüğü diş tedavisinin ardından hayatını kaybeden Emre ve Rümeysa Kıl çiftinin 5 yaşındaki çocukları Hatice Serra Kıl, son yolculuğuna uğurlandı. Edinilen bilgiye göre, Kıl çiftinin kızı Hatice Serra Kıl (5), Fethiye'deki özel bir klinikte diş tedavisi gördü.