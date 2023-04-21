Fethiye’de deniz dibinde bayramlaşma

Dalış okulunun eğitmeni Önder Diktaş, "Fethiye dalış turizminde çok önemli. Biz de hem dalış turizmini tanıtmak hem de farklı bir bayramlaşma için dalış yaptık. Su altında bayramlaştık. Kolonya ve şeker ikramımız oldu. Herkesi su altının güzelliklerini görmeye davet ediyoruz" dedi.