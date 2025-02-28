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Giriş Tarihi: 28.2.2025 14:22 Son Güncelleme: 28.2.2025 14:23

Fethiye’de ev yangını: 1 ölü

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir evde çıkan yangında 42 yaşındaki Osman Soylu hayatını kaybetti.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Fethiye’de ev yangını: 1 ölü

Fethiye Karaçulha Mahallesi Süleç Sokak 109 No'lu müstakil evde henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Yoğun çabalar sonucu kontrol altına alınan yangında evde bulunan 42 yaşındaki Osman Soylu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Fethiye’de ev yangını: 1 ölü
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