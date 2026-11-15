Fethiye’de korkunç kaza: Alev alan araçta 2 kişi hayatını kaybetti

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 48 EC 618 plakalı otomobil, Fethiye-Muğla kara yolu Karagedik mevkisinde yoldan çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen direğin altında kalan otomobil, kısa sürede alev aldı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araçta kimlikleri henüz tespit edilemeyen 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan, aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi ise sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör