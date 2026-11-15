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Giriş Tarihi: 15.11.2026 02:12 Son Güncelleme: 15.11.2026 02:13

Fethiye'de korkunç kaza: Alev alan araçta 2 kişi hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Elektrik direğine çarpan otomobil alev aldı, 2 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı. Yaralılar arasında çocuklar da bulunuyor.

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Fethiye’de korkunç kaza: Alev alan araçta 2 kişi hayatını kaybetti
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Sürücüsü henüz belirlenemeyen 48 EC 618 plakalı otomobil, Fethiye-Muğla kara yolu Karagedik mevkisinde yoldan çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen direğin altında kalan otomobil, kısa sürede alev aldı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araçta kimlikleri henüz tespit edilemeyen 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan, aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi ise sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#MUĞLA #FETHİYE
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Fethiye'de korkunç kaza: Alev alan araçta 2 kişi hayatını kaybetti
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