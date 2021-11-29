Fethiye’de şiddetli fırtına nedeniyle deniz taştı

MUĞLA İÇİN KRİTİK UYARI

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Muğla genelinde yarından itibaren güney ve güneybatı yönlerinden esecek fırtınanın saatteki hızının 50 ila 80 kilometreyi bulmasının beklendiği ve akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği belirtildi.