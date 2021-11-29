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Giriş Tarihi: 29.11.2021 23:42

Fethiye'de şiddetli fırtına nedeniyle deniz taştı

Fethiye’de şiddetli fırtına nedeniyle deniz taştı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde şiddetli lodosun etkisiyle deniz suyu taştı. Bazı vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Şehit Fethi Bey Parkı bölgesinde lodosun etkisiyle deniz suyunun taşması sonucu yükselen dalgalar kordona ulaştı.

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Bazı vatandaşlar, suyun deniz kenarındaki yürüyüş yoluna ulaşması nedeniyle zor anlar yaşarken, bazıları gördüklerini telefonlarıyla kaydetti.

MUĞLA İÇİN KRİTİK UYARI

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Muğla genelinde yarından itibaren güney ve güneybatı yönlerinden esecek fırtınanın saatteki hızının 50 ila 80 kilometreyi bulmasının beklendiği ve akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği belirtildi.

Açıklamada, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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Fethiye'de şiddetli fırtına nedeniyle deniz taştı
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