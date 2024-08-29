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Giriş Tarihi: 29.8.2024 22:40 Son Güncelleme: 29.8.2024 22:45

Fethiye’de tekne alevlere teslim oldu

Fethiye’nin Tersane adası yakınlarında saat 19.00’da bir teknede yangın çıktı.

Erdoğan CANKUŞ
Fethiye’de tekne alevlere teslim oldu

Alevlerin sardığı tekne denizden müdahale edilerek, söndürüldü. Fethiye ilçesi Tersane Koyu açıklarında bulunan bir teknenin motor kısmından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm tekneyi sardı. Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve Deniz Polisi ekipleri alevlere müdahale etti. Ekipler, yangını kontrol altına almak için uzun çalışma yürüttü. Teknede bulunan 2 kişi denize atlayarak kurtuldu. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Tekne kullanılamaz hale geldi. Teknenin ticari olduğu öğrenilirken yangının çıkış nedeni ve yangın ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Fethiye’de tekne alevlere teslim oldu
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