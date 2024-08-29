Fethiye’de tekne alevlere teslim oldu

Alevlerin sardığı tekne denizden müdahale edilerek, söndürüldü. Fethiye ilçesi Tersane Koyu açıklarında bulunan bir teknenin motor kısmından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm tekneyi sardı. Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve Deniz Polisi ekipleri alevlere müdahale etti. Ekipler, yangını kontrol altına almak için uzun çalışma yürüttü. Teknede bulunan 2 kişi denize atlayarak kurtuldu. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Tekne kullanılamaz hale geldi. Teknenin ticari olduğu öğrenilirken yangının çıkış nedeni ve yangın ile ilgili soruşturma sürüyor.