Fethiye’de teknelerle yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ’cüler enselendi

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığınca Fethiye'de müşterek olarak FETÖ PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve Göçmen Kaçakçılığı" suçuna yönelik operasyon yapıldı.
İHRAÇ EDİLEN HAKİM VE ASKERLER VAR
Operasyonda, Fethiye Körfezi Uluslararası Sularda yelkenli tekne ile kaçmaya çalışan 14 FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensubu yakalandı. Ayrıca 2 şüpheli de gözaltına alındı.
Deniz yolu ile yurt dışına kaçmaya çalışan 16 şüpheliden, 10 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheli Adli Kontrol Şartı ile toplam 6 şüpheli serbest bırakıldı.
Ayrıca Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan müşterek çalışma neticesinde, Fethiye körfezi açıklarında uluslararası sularda yasadışı yollar ile ülkeden çıkış yapmış olan yelkenli teknelerde 27 FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensubu tespit edilerek yakalandı.
FETÖ'cülerin arasında çok sayıda meslekten ihraç hakim, asker ve kamu çalışanı olduğu ortaya çıktı.
Konuyla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.