Fethiye’de teknelerle yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ’cüler enselendi

Deniz yolu ile yurt dışına kaçmaya çalışan 16 şüpheliden, 10 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheli Adli Kontrol Şartı ile toplam 6 şüpheli serbest bırakıldı.

Ayrıca Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan müşterek çalışma neticesinde, Fethiye körfezi açıklarında uluslararası sularda yasadışı yollar ile ülkeden çıkış yapmış olan yelkenli teknelerde 27 FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensubu tespit edilerek yakalandı.

FETÖ'cülerin arasında çok sayıda meslekten ihraç hakim, asker ve kamu çalışanı olduğu ortaya çıktı.

Konuyla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.