Fethiye’nin LGS şampiyonları İstanbul Erkek Lisesi’ne yerleştirildi

Fethiye'de Gazi ortaokulundan mezun olan Uzay Öner Sarıbaş ve Ege birden mezun olan Ayşe Feyza Kaya liselere geçiş sistemi sınavından 500 tam puan alarak Fethiye ve Muğla'nın gururu olmuşlardı.

Her iki öğrenci de yaptıkları tercihte İstanbul erkek Lisesi'ne yerleştirildiler. "Hayal ettiğimiz okulda okuyacağız ,gelecek için çok iyi bir tercih yaptık" diyen her iki öğrenci de başarılarından dolayı bir otelin sağladığı tatil imkanlarını kullanıyor.

Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş ve Fethiye ilçe milli eğitim Müdürü Faruk Kaya her iki öğrenciyi tebrik ederek onları kutlamışlardı.