Fetih Kupasında 43 ülkeden 710 sporcu İstanbul’da buluşuyor!

İstanbul Ata sporlarını yaşatmak, kültürel mirası gelecek nesillere taşımak ve uluslararası ölçekte tanıtmak amacıyla düzenlenen Uluslararası Fetih Kupası, bu yıl da İstanbul'da büyük bir buluşmaya sahne olacak. 43 ülkeden 710 sporcunun katılımıyla gerçekleştirileceği kaydedildi. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, "Fetih kupasında hedef geleneksel sporlar sadece Okçular Tekkesi 50 binin üzerinde genci okçulukla tanıştırdı" dedi.

Okçular Vakfı tarafından İstanbul'un Fethi'nin 572'nci yıl dönümünde düzenlenecek 13. Fetih Kupası'nın tanıtımı İstanbul Yedikule Hisarı Fatih Mescidi'nde yapıldı.

Tanıtım toplantısına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş ile Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Tokgöz katıldı.

Cumhurbaşkanlığının himayelerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Okçular Vakfı tarafından 25-29 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek turnuvanın basın toplantısında konuşan Bakan Ersoy, başta fethin mimarı Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle yad etti. Ersoy, fethin ruhunu yaşatan bu tür organizasyonların tarihle bağ kurmak açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Geleneksel sporların korunmasının yalnızca sportif değil aynı zamanda kültürel bir görev olduğuna işaret eden Ersoy, Bakanlık olarak medeniyete dair her bir eserin ihyasını en temel önceliklerinden biri olarak gördüklerini söyledi. Ersoy, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yurt içindeki eserlerin korunarak ayağa kaldırılmasının yanı sıra yurtdışına kaçırılan dünyanın dört bir yanındaki eserlerin de ülkeye kazandırıldığını vurguladı.

ATA SPORLARIYLA DÜNYA SAHNESİNE ÇIKIYORUZ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Okçular Vakfı'na özel bir yer ayırdığı konuşmasında vakfın ata sporlarının tarihî, kültürel ve sportif boyutlarını koruma, yaşatma ve gelecek nesillere aktarma konusunda çok değerli bir çaba ortaya koyduğunu ifade etti. Kökleri yüzyıllar öncesine dayanan geleneksel sporlarımızın medeniyetimizin kültürel mirasının önemli bir parçası olduğunun altını çizen Ersoy, "Bu çalışmalar özveri ile yürütülüyor. Okçular Vakfı değerli bir mirası hatırlatmanın ötesinde, kültürel diplomasiye de katkı sundu. Uluslararası organizasyonlar sayesinde kültür ve medeniyetin incelikleri de tanıtıldı" dedi.

43 ÜLKENİN KATILACAĞI FETİH KUPASI BAŞLIYOR

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilecek olan Uluslararası Fetih Kupası'nın tanıtımını yapmaktan onur duyduğunu belirterek 43 farklı ülkeden 710 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek turnuvanın, geleneksel sporların hak ettiği ilgiyi görmesi ve daha geniş kitlelere ulaşması için önemli bir adım olacağına yürekten inandığını dile getirdi.

Ersoy, "Organizasyonun hayata geçmesinde emeği olan Okçular Vakfı başta olmak üzere tüm destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz. Turnuvada mücadele edecek tüm sporculara da başarılar diliyoruz. Geleneksel sporlarımıza sahip çıkmaya, tarihî ve kültürel mirası yaşatmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE DÜNYA OKÇULUĞUNUN MERKEZİNDE

Okçuluğun son yıllarda ortaya koyduğu gelişmeden duydukları memnuniyeti dile getiren Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak "Türkiye'nin bu alandaki uluslararası yarışmalarda elde ettiği başarılar bizi gururlandırmaktadır. Okçuluk alanında ülkemiz 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalyayı Mete Gazoz ile kazandı, yine 2024 Paris Olimpiyatları'nda Paralimpik'de Özgür Cüre girdi ve Olimpiyat Şampiyonu oldu. Elif Berra da bir çıkış yakaladı. Genç sporcularımız var, bizim açımızdan dünya okçuluğunda Türkiye çok önemli bir yerde bulunmaktadır. Türkiye'nin dünya okçuluğunun merkezi durumundadır. Antalya'da yapılan turnuvaların uluslararası geleneksel ve modern okçuluk açısından çok çok önemlidir. Bu Türkiye turizmi içinde önemli bir husustur. Spor organizasyonları yapma noktasında yapılan yatırımlar ile inanılmaz bir yol katedildi" dedi.

ERDOĞAN, "FATİH'İN MİRASI İZİNDE 50 BİN GENÇ GELENEKSEL OKÇULUKLA BULUŞTU"

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ise Okçular Vakfının kurulduğu günden bu yana Fatih'in mirasını kuşanmanın getirdiği sorumluluğu taşımak için canla başla mücadele ettiğini söyledi.

Erdoğan konuşmasında, Türkiye'de geleneksel okçuluğun yeniden ayağa kaldırılması, okçuluk sporunun güçlenerek dünyada hak ettiği yere gelmesi ve tarihimizin yüklediği misyonun yeni nesillere aktarılması hususlarında çok güzel katkılar sağlandığını dile getirerek, "Sadece Okçular Tekkesi'nin 50 binin üzerinde genci okçulukla tanıştırdı" dedi.

ERGÜN TURAN , "İSTANBUL'UN FETHİNİN KUTLU HATIRASINI YAŞATMAYI AMAÇLIYORUZ"

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Dünya tarihinin dönüm noktalarından, aynı zamanda kendi mazimizin en büyük, en şanlı zaferlerinden biri olan İstanbul'un Fethi'nin kutlu hatırasını yaşatmayı amaçlayan Fetih Kupasının Lansmanı için Yedikule Hisarı'nda,bir araya gelmiş bulunuyoruz. Mayıs ayı itibarıyla, Fethin 572. Yıldönümünü idrak etmekteyiz. Peygamber Efendimizin övgünüze mahzar olan o ulu cihan hükümdarını, medeniyetimizin başkenti İstanbul'u yeni baştan inşa ve ihya eden Fatih Sultan Mehmed Han'ı ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. Bizler de; ecdadın kutlu hatırasını ruhumuzun derinliklerinde hissederek, onları bu mübarek zafere ulaştıran inanç, azim ve kararlılıkla bize emanet edilen kültür mirasımıza sahip çıkıyor, bu hazineyi önümüzdeki nesillere aktarmak, geleceğe taşımak için, dört koldan, var gücümüzle çalışıyoruz. İstanbul'a, milletimize, geleceğimizin umudu gençlerimize, heyecanla hizmet etmeye devam ediyoruz.

Okçular Vakfı, 2013'ten beri, bu gaye etrafında faaliyetler yürüten, çığır açıcı işlere imza atan; bizim de çalışmalarını iftiharla takip ettiğimiz bir vakfımız. Vakfın çatısı altında; tarih ve medeniyetimizin bir mirası olarak Okçuluk başta olmak üzere, tüm ata sporlarımızı tarihi, kültürel ve sportif yönleriyle yaşatmak için uluslararası çapta organizasyonlar gerçekleştiriliyor. Bunların başında, Vakfımızın uhdesinde gelenekselleşen ve bu yıl 13.sü gerçekleşecek olan Fetih Kupası gelmektedir. Fetih Kupası, kurumsallaşan yapısıyla, bugüne kadar binlerce gencin hayatına dokunan, önlerinde yeni ufuklar açan bir organizasyon. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle; "bir spor müsabakası olmanın ötesinde anlama sahiptir, Çağ açıp çağ kapatan o şanlı Fethin mana ve öneminin nesilden nesile aktarıldığı bir kültür festivali işlevi görmektedir." Dedi.