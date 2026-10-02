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Giriş Tarihi: 2.10.2026 11:34

FETÖ operasyonunda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı oldukları ve örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 20 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
FETÖ operasyonunda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, şüphelilerin gizli tanıktan elde edilen dijital materyallerde kayıtlarının bulunduğu, örgüt mensuplarıyla irtibatlı oldukları, Bank Asya hesap hareketleri ile ankesörlü/ardışık arama kayıtlarının bulunduğu ve örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

5'İ AKTİF KAMU GÖREVLİSİ 20 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

29 Eylül'de İstanbul merkezli İzmir, Kocaeli, Gaziantep, Kayseri ve Kırıkkale'nin de aralarında bulunduğu 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5'i aktif kamu görevlisi (sağlık, eğitim, memur vb.), 4'ü ihraç kamu görevlisi (eğitim, öğretici), 11'i özel sektör çalışanı 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu. Şüphelilerle ilgili tahkikat işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

#İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
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