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Giriş Tarihi: 2.4.2025 11:39 Son Güncelleme: 2.4.2025 11:40

Firari FETÖ şüphelisi sahte kimlikle yakalandı

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik önemli bir operasyona imza attı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Firari FETÖ şüphelisi sahte kimlikle yakalandı

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik önemli bir operasyona imza attı.

Kent merkezinde gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulaması sırasında, FETÖ/PDY üyesi olmaktan aranan Y.Y.L. isimli şüpheli, aile yakınlarından birine ait kimliği kullanarak kendini gizlemeye çalıştı. Ancak polis ekiplerinin dikkati sayesinde tespit edilen şüpheli yakalanarak hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

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Firari FETÖ şüphelisi sahte kimlikle yakalandı
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