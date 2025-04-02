Firari FETÖ şüphelisi sahte kimlikle yakalandı

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik önemli bir operasyona imza attı.

Kent merkezinde gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulaması sırasında, FETÖ/PDY üyesi olmaktan aranan Y.Y.L. isimli şüpheli, aile yakınlarından birine ait kimliği kullanarak kendini gizlemeye çalıştı. Ancak polis ekiplerinin dikkati sayesinde tespit edilen şüpheli yakalanarak hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.