FETÖ’cülerin son umudu Rusya-Türkiye gerilimi: Suriye özgürleşirken FETÖ, Rus Büyükelçinin katiline tutundu

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık 2016'da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen "Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya" konulu fotoğraf sergisinin açılışında suikasta uğramıştı. Karlov, saat 19.05'te açılış konuşmasını yaptığı sırada koruması gibi davranarak arkasına geçen Mevlüt Mert Altıntaş adlı saldırgan tarafından tabancayla vurularak öldürülmüştü. Teslim olması için yapılan çağrılara ateşle karşılık veren Altıntaş, özel harekat polisleriyle girdiği çatışmada öldürülmüştü. Yapılan soruşturmalarda, suikastın FETÖ'nün istihbarat yapılanmasında yer alan eski BTK çalışanı mahrem imam Şahin Söğüt tarafından organize edilen ortaya çıkmıştı. Söğüt'ün suikasttan 10 gün önce Altıntaş ile Keçiören'de bir araya gelerek talimat verdiği tespit edilmiş, ayrıca Söğüt'ün cep telefonunda FETÖ elebaşı Gülen'e ait videolar, örgütle bağlantılı materyaller ve Karlov'un fotoğrafları bulunmuştu.

AMAÇ: TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİNİ SABOTE ETMEK

Soruşturma sonucunda, suikastın Türkiye-Rusya ilişkilerini bozmak amacıyla FETÖ tarafından planlandığı anlaşılmıştı. Karlov cinayeti, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ve Suriye'deki iş birliğini hedef alınmıştı.

FETÖ'CÜ ALTINTAŞ'A HTŞ MENSUBU YALANI

Suikastın ardından Suriye'de rejime karşı mücadele eden gruplar arasında yer alan HTŞ ile Mevlüt Mert Altıntaş arasında bağlantı kurmaya çalışan bazı sosyal medya hesapları dikkat çekmişti. Altıntaş'ın suikast sırasında kullandığı "Halep'i unutmayın, Suriye'yi unutmayın" ifadeleri üzerinden HTŞ'ye mensup olduğu yönünde paylaşımlar yapılmış ancak Altıntaş'ın FETÖ ile doğrudan bağlantısı soruşturmalarla kanıtlanmıştı. Suriye'nin darbeci Baas rejiminden kurtulması ve her geçen dakika biraz daha özgürleştiği şu günlerde yeniden FETÖ'cü katil Altıntaş'a yönelik güzellemeler ve manipülatif paylaşımlar yeniden yaplmaya başlandı.