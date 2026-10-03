FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Yapılan teknik ve fizik takip sonrası operasyon için harekete geçildi.

Bu kapsamda Konya merkezli 8 ilde yapılan operasyonda örgüt üyeleri tarafından ardışık olarak arandığı ve FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 5'i tutuklanırken 15 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.