FETÖ’nün askeri yapılanması deşifre edildi

Ankara, İstanbul ve Kayseri merkezli olmak üzere 9 ilde düzenlenen operasyonlarda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün "Askeri Mahrem Yapılanması"na yönelik önemli bir darbe vuruldu. Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatlarıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlarda, 41 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, örgüt içinde sorumlu şahıslarla irtibatlı oldukları, "Gaybubet Evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde saklandıkları ve kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları tespit edildi. Soruşturma süreci geniş çaplı olarak devam ediyor.

BAKAN YERLİKAYA: "MÜCADELEMİZDE HİÇBİR GEVŞEMEYE YER YOK"

Operasyonlarla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ elebaşının ölümünden sonra da örgüte karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek şunları söyledi: "Milli irademize darbe yapmaya yeltenen bu hain yapıyı temizleyene kadar durmayacağız. FETÖ'ye yönelik mücadelemizde hiçbir gevşemeye yer yok."

FETÖ'NÜN ŞİFRESİ ÇÖZÜLDÜ

Operasyon kapsamında ele geçirilen veriler ve şüphelilerin sorguları, örgütün iç yapısına dair yeni bilgilerin gün yüzüne çıkarılmasını sağladı. Özellikle "Askeri Mahrem Yapılanma" içinde yer alan isimler üzerinden bağlantılar tek tek deşifre ediliyor.