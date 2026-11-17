İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün güncel kadın eğitim yapılanmasında faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, haklarında işlem başlatılan 32 şüphelinin yakalanması için 13 Kasım'da İzmir merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. İzmir'in yanı sıra Manisa, Gaziantep, Şanlıurfa, Kocaeli, Afyonkarahisar, Bursa, Denizli, Isparta, Konya, Ankara, Yozgat, Antalya ve Aydın'da düzenlenen operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı.

11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 14'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere toplam 18 şüpheli serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında diğer 3 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi.