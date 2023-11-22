FETÖ’nün güncel avukat yapılanması deşifre edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Fetuhllahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'güncel avukat yapılanmasına' yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 50 avukat hakkında ayrı ayrı 'Silahlı terör örgütüne üye olma', 'Rüşvet' ve 'Gizliliğin ihlali' suçlarında dava açıldı. Örgütün avukat yapılanmasının anlatıldığı dava dosyalarında çarpıcı bilgiler yer aldı. FETÖ'nünavukatlarının internet tabanlı programlarla iletişim kurdukları, örgütsel talimatlarla etkin pişmanlıkta bulunmamaları yönünde uyarılarda bulundukları ve motivasyon notları ile birlikte cüzi miktarlara örgüt üyelerinin davalarına baktıkları tespit edildi.

PARA ALMIYORLAR

Haklarında dava açılan 50 avukatın çoğunun FETÖ iltisakı nedeniyle KHK ile kapatılan Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu oldukları belirtilen dava dosyalarında, her bir ofiste 'temiz', 'mağduriyet yaşamamış' olarak nitelendirilen hakkında FETÖ soruşturması olmayan avukatların yanında 2'şer 3'er avukat veya eski ihraç hakimlerin bulunduğu ifade edildi. FETÖ mensubu avukatların, haklarında FETÖ kapsamında soruşturma veya kovuşturma yürütülen şüpheli veya sanıkların dosyalarını ekonomik kaygı gütmeksizin örgütsel saikle takip ettikleri, kimi şüpheli ya da sanıklardan hiç ücret almadıkları, kimisinden ise düşük ücret aldıklarına işaret edildi.

TALİMATLAR WHATSAPP GRUPLARINDA ALINIYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından aylarca süren titiz ve başarılı çalışma sonucunda hazırlanan ve örgütün güncel avukatlık yapılanmasına darbe vuran iddianamelerde, şüpheli avukatların devamlı birbirleri ile iletişim haline oldukları, bir kısmının aynı evde yaşadıkları, kendi aralarında örgütsel görüşmeleri Whatsapp gibi internet tabanlı programlardan gerçekleştirdikleri anlatıldı. Söz konusu görüşmeler dışında nadir olarak GSM üzerinden irtibatlarının bulunduğu bu durumun hayatın olağan akışına aykırı olduğu vurgulandı. Avukatların örgütün yeniden toparlanma hedefleri doğrultusunda kurdukları Whatsapp grupları üzerinden talimat alıp verdikleri aktarılırken, FETÖ şüphelilerinin gözaltı ve yakalamalara birlikte reaksiyon verdikleri ve önemli gelişmeleri bu grupta paylaştıkları ifade edildi. Avukatların tedbir alınması gerektiği konularda da birbirlerini uyardıkları tespit edilirken, il dışındaki cezaevi ziyaretlerinde birbirlerine ait dosyalardaki tutukluları da sırayla ziyaret ettikleri belirlendi.

KENDİ ARALARINDA HİYERARŞİK YAPI VAR

FETÖ'nün güncel avukat yapılanması içerisinde ye alan avukatlar arasında da hiyerarşik bir yapı bulunduğu ortaya çıktı. Birbirlerine oldukça yakın ya da aynı yaş gruplarında olmalarına rağmen avukatların, söz konusu hiyerarşik yapı nedeniyle birbirlerine örgüt jargonunda geçen 'abi' veya 'abla' diye hitap ettikleri belirlendi. Dava dosyalarında, avukatlık yapanların, ceza alacaklarına emin oldukları tutuksuz yargılanan sanıkların duruşmalarında, tutuklanmalarının önüne geçebilmek için yeterliği hazırlığı yapmamış oldukları gerekçesiyle duruşmaları erteledikleri veya duruşmaya bilinçli olarak katılmayarak sanığın firar edebilmesi için zaman kazanmaya çalıştıkları anlatıldı.

USULSÜZ SORGULAMALARLA ÖRGÜT ÜYELERİNİ KAÇIRMIŞLAR

FETÖ üyeliği ve yöneticiliğinden yargılananların davalarına kimin gireceğini örgütün güncel avukat yapılanmasına mensup avukatlar tarafından organize edildiği aktarılırken, bazı avukatların da adliyede irtibatlı oldukları görevliler aracılığıyla rüşvet karşılığı UYAP üzerinden usulsüz sorgulamalar ile firari ve gaybubette olan örgüt üyeleri hakkında arama kararı çıkıp çıkmadığı, soruşturma dosyası açılıp açılmadığını sorgulattığı tespit edildi. Avukatlar öğrendikleri bu bilgilerle örgüt üyelerini, yöneticilerini saklanmaya veya yurtdışına kaçmaya yönlendirdikleri ve iltica talepleri için uluslararası yazışmalar yaptıkları belirlendi.

TALİMATLARA UYMAYANLARIN DAVASINDAN ÇEKİLDİLER

FETÖ iltisakları ve irtibatları nedeniyle gözaltına alınan şüphelilerle ilgili de boş durmayan FETÖ mensubu avukatlar, gözaltına alınanlara etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmamaları için görüşmeler yaparak, tutuklanması olası olan bazı şüphelilere ise daha önceden işlem gören veya haklarına ifade verilen ve teşhis edilen örgüt üyelerinin isimlerini vermeleri hususunda telkinlerde bulundukları belirtildi.

TANIKLARA BASKI YAPTILAR

Dava dosyalarında, avukatların bu şekilde çöküş sürecinde olan örgütün daha fazla çözülmesini engellemek için sistemli bir şekilde hareket ettikleri, yönlendirmelerine uymayan şüpheli veya sanıkların davalarından çekildikleri, bu kişilerin ailelerinden özellikle yüksek meblağlarda para talep ettikleri aktarıldı. Tutuklu müvekkillerinin dosya tanıkları ile irtibat kurarak ifadeleri tutuklu müvekkilleri lehine değiştirmeleri için tanıklara baskı yaptıkları veya kendilerinin istediği şekilde ifade vermeye zorladıkları kaydedildi. Haklarında soruşturma açılıp iddianame tanzim edilen şüpheli avukatların bazılarının daha önce yargılanıp FETÖ üyeliğinden ceza aldıkları bazılarının dosyalarının ise İstinaf ve temyiz incelemesinde olduğu öğrenilirken soruşturma kapsamında gözaltına alınacağının öğrenen şüphelilerden bazılarının yurtdışına kaçmayı planlarken gözaltına alındığı kaydedildi.