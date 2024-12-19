FETÖ’nün Karlov suikastının üzerinden 8 yıl geçti

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, FETÖ'cü eski polis Mevlüt Mert Altıntaş'ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmesinin üzerinden 8 yıl geçti. FETÖ'cülerin bu suikastla amacı, Türkiye'yi Rusya ile karşı karşıya getirmek ve ülkemizi güvensiz bir yer gibi uluslararası camiaya lanse etmekti.

ÜLKEMİZİ KARALAMAK İSTEDİLER

Rus Büyükelçi Karlov, "Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya" konulu fotoğraf sergisinin açılışına katılmak üzere 19 Aralık 2016'da akşam saatlerinde Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne gitti. Karlov, açılış konuşmasını yaptığı sırada koruması gibi hareket eden Altıntaş'ın silahından çıkan kurşunların hedefi oldu. Teslim olması için yapılan uyarılara ateşle karşılık veren Altıntaş, polisle girdiği çatışmada etkisiz hale getirildi.

GÜVENSİZLİK ALGISI OLUŞTURULMAK İSTENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede, Türkiye ile Rusya ilişkilerini hedef alan suikastın FETÖ'nün talimatıyla yapıldığına dikkat çekilerek, "Türkiye, büyükelçilerin dahi korunamadığı güvensiz bir yer" algısının oluşturulmak istendiği vurgulandı. FETÖ'cü Altıntaş'a, Karlov suikastı için gereken bilgiyi, eski BTK çalışanı Şahin Söğüt sağladı. Söğüt'ün cep telefonunda, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait videolar bulundu.

SUİKAST PLANI STV DİZİSİNDEN

FETÖ'nün kapatılan yayın organı Samanyolu TV'de yayımlanan "Nizama Adanmış Ruhlar" isimli dizide, Karlov suikastına ilişkin ipuçları yer aldı. Dizinin 30 Aralık 2014'te yayımlanan 89. bölümünde, resim sergisine katılan bir büyükelçiye yönelik suikast girişimi canlandırıldı. Dizideki suikast girişimi sahnesi ile Karlov suikastının benzerliklerine işaret edilen iddianamede, "FETÖ'nün, kendisine iltisaklı medya aracılığıyla mensuplarına talimatlar ilettiği, algı operasyonları yaptığı, yapılacak örgütsel eylemlerin planlarının dizilerde işlendiği, örgüte ait dizilerin senaryolarında dahi örgüt elebaşı Gülen'in etkisi ve talimatı olduğu belirlenmiştir." tespiti yapıldı.