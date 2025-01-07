FETÖ’nün sözde ‘Yusuf ailesine’ operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün şirketler yapılanması ve söz konusu şirketler aracılığıyla yerine getirilen terörizmin finansmanı eylemleriyle ilgili başlatılan soruşturmada 37 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında daha önce yürütülen soruşturmalarda etkin pişmanlık kapsamında savunma veren örgüt üyesi beyanları, mali analiz raporları, örgüt üyelerinin dijital materyal inceleme tutanaklarında yer alan delillerle sözde 'Yusuf/Yusuf aileleri' tespit edildi.

KARTSIZ İŞLEMLERLE DAĞITILDI

Şüphelilerin, örgüt mensubiyetinden dolayı kamu görevinden çıkarılmış, adli işlem görmüş ve örgüt üyeliğinden cezaevinde bulunan örgüt üyeleri ve aileleri olan sözde 'Yusuf/Yusuf ailelerine', temin ettikleri paraları kurye aracılığıyla elden veya ATM'lerden kartsız işlemler aracılığıyla dağıttığı, bu şekilde örgüte maddi destek sağladığı tespit edildi.

22 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Aktif olarak finans yapılanmasında bulundukları tespit edilen 37 şüpheliden 20'sinin daha önce kamu görevinden çıkarıldığı tespit edilirken, 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.