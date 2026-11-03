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Giriş Tarihi: 3.11.2026 10:02

FETÖ'ye finansal destek sağlayan 11 şüpheliye operasyon: 7 gözaltı

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt üyelerine finansal destek sağladıkları belirlenen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. MİT ve Ankara Emniyetinin koordinesinde 3 Kasım'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 7'si yakalandı.

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Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
FETÖ’ye finansal destek sağlayan 11 şüpheliye operasyon: 7 gözaltı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine finansal destek sağlayan ve örgüt adına güncel faaliyetler yürüttükleri belirlenen şüpheliler takibe alındı.

MİT VE EMNİYETTEN EŞ ZAMANLI OPERASYON

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, 3 Kasım'da 11 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında, Başsavcılık tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 7'si yakalanarak gözaltına alındı.

4 ŞÜPHELİ ARANIYOR

4 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise titizlikle devam ettiği öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
#ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI #MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI ( #ANKARA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
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FETÖ'ye finansal destek sağlayan 11 şüpheliye operasyon: 7 gözaltı
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