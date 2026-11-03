FETÖ’ye finansal destek sağlayan 11 şüpheliye operasyon: 7 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine finansal destek sağlayan ve örgüt adına güncel faaliyetler yürüttükleri belirlenen şüpheliler takibe alındı.
MİT VE EMNİYETTEN EŞ ZAMANLI OPERASYON
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, 3 Kasım'da 11 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında, Başsavcılık tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 7'si yakalanarak gözaltına alındı.
4 ŞÜPHELİ ARANIYOR
4 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise titizlikle devam ettiği öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.