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Giriş Tarihi: 27.10.2026 18:42

Fevzi Topuz'un yerine geçici olarak yeni isim görevlendirildi

Tutuklanan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırıldı. Başkan vekilliğine geçici olarak Mehmet Murat Yazar görevlendirildi. Milas Belediye Meclisi, yeni başkan vekilini seçmek için 3 Kasım’da toplanacak.

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İbrahim AYRAL İbrahim AYRAL
Fevzi Topuz’un yerine geçici olarak yeni isim görevlendirildi
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Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, belediyeye yönelik soruşturma kapsamında 23 Ekim'de tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, 26 Ekim 2026 tarihli onayla Topuz'u görevden uzaklaştırdı. Muğla Valiliği, kararın Anayasa'nın 127'nci ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddeleri uyarınca alındığını açıkladı.

GEÇİCİ BAŞKAN VEKİLİ GÖREVLENDİRİLDİ

Valilik, Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Mehmet Murat Yazar'ın, Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi gereğince geçici olarak başkan vekilliğine görevlendirildiğini bildirdi.

YENİ BAŞKAN VEKİLİ 3 KASIM'DA BELİRLENECEK

Milas Belediye Meclisi, yeni başkan vekilini seçmek üzere 3 Kasım 2026 Salı günü saat 14.00'te belediye meclis toplantı salonunda toplanacak. Seçimle birlikte belediyenin geçici yönetim sürecinde yeni bir aşamaya geçilecek.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA TUTUKLANMIŞTI

Milas Belediyesi'ne yönelik 20 Ekim'de düzenlenen operasyon kapsamında, aralarında Fevzi Topuz'un da bulunduğu şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Kamu ihalelerinde usulsüzlük ve sahte belge düzenlenmesi iddialarını içeren soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Topuz, Muğla Sulh Ceza Hâkimliği'nin 23 Ekim 2026 tarihli kararıyla tutuklandı. Adli soruşturma sürerken alınan görevden uzaklaştırma kararıyla belediyede geçici yönetim süreci başladı

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Fevzi Topuz'un yerine geçici olarak yeni isim görevlendirildi
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