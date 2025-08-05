Haberler Yaşam Haberleri FB ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI: Feyenoord – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hedef play-off!
Giriş Tarihi: 5.8.2025 11:25 Son Güncelleme: 5.8.2025 11:25

FB ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI: Feyenoord – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hedef play-off!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Feyenoord ile karşı karşıya geliyor. Çift maç eleme usulüne göre gerçekleşecek tur mücadelesinde ilk maç deplasmanda oynanacak. Hollanda’da avantaj maçına çıkacak Jose Mourinho yönetimindeki sarı lacivertliler için heyecan dorukta. Peki; Feyenoord – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? İşte, maça dair merak edilenler:

FB ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI: Feyenoord – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hedef play-off!

Fenerbahçe, Hollandalı kulüp Feyenoord ile play-offlar için mücadele edecek. İlk maç Rotterdam'da, rövanş Kadıköy'de oynanacak. Öte yandan sarı lacivertlilerin Feyenoord'u elemesi halinde muhtemel rakipleri de belli oldu. Feyenoord - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçına dair detaylar:

FEYENOORD - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda eşleşen Fenerbahçe ve Feyenoord ilk maçı Rotterdam'da oynayacak. Avantaj arayacak iki takım İstanbul rövanşı öncesinde işi sıkı tutmak istiyor.

Tarih: 6 Ağustos 2025, Çarşamba

Saat: Türkiye saatiyle 22:00

Yer: Rotterdam, Feyenoord Stadyumu

RÖVANŞ MÜCADELESİ: FENERBAHÇE - FEYENOORD MAÇI

Tarih: 12 Ağustos 2025, Salı

Saat: 20:00

Yer: İstanbul, Ülker Stadyumu (Kadıköy)
Bu maçta Fenerbahçe, taraftarı önünde tur atlamak için sahaya çıkacak.

FEYENOORD - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi maçı S Sport Plus ekranlarından canlı takip edilecek.

Fenerbahçe, Feyenoord'u elemesi halinde play-off turuna yükselecek.

Fenerbahçe'nin rakibi Benfica - Nice eşleşmesinin galibi olacak.

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FB ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI: Feyenoord – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hedef play-off!
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