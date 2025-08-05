FB ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI: Feyenoord – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hedef play-off!

Fenerbahçe, Hollandalı kulüp Feyenoord ile play-offlar için mücadele edecek. İlk maç Rotterdam'da, rövanş Kadıköy'de oynanacak. Öte yandan sarı lacivertlilerin Feyenoord'u elemesi halinde muhtemel rakipleri de belli oldu. Feyenoord - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçına dair detaylar: