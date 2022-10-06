Fide Uyarlar’a cinsel saldırıda bulunan sanıktan pes dedirten savunma!

'AMACI BENİ ÖLDÜRMEKTİ'

Gökhan Kızılyer'in 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Adana 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, başka dosyadan tutuklu sanık Kızılyer, şikayetçi Fide Uyarlar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada beyanı alınan Uyarlar, zaman zaman silah taşıyan Kızılyer tarafından farklı zaman ve mekanlarda darbedildiğini, gönül ilişkisi bulunmadığını ancak iş ilişkisi bulunduğu için iletişimi tamamen kesmediklerini öne sürdü. Uyarlar, "Sanığın bana ilgisi vardı. Kendisiyle bir iş konusu nedeniyle bağlantım vardı. Olay günü bizzat kapıma geldi. Kesinlikle ben kendisini evime davet etmedim. Hatta evime geldiğinde evde yokmuşum gibi davrandım. Buna rağmen Gökhan, komşumun balkonundan benim evime atladı. Zaten evimin içinde kamera vardı. Eve girdiğinde ağzımı battaniye ile kapattı. Ben o sırada yere yığıldım. Komşum beni kurtarmaya geldi. Sanığın amacı beni öldürmekti. Kendisinden şikayetçiyim, cezalandırılmasını talep ediyorum" diye konuştu.