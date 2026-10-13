Fidye için kaçırılan işadamı kelepçeyle kaçtı

Sarıyer'de sahte polis kimliğiyle kaçırdıkları işadamı Adem D.'yi darp edip milyonlarca dolarlık gasp yapan ve ölümle tehdit eden 6 şüpheli, operasyonla yakalandı.

Yaklaşık 4 yıl önce Türkiye'ye yerleşen İran asıllı Türk vatandaşı Adem D., Sarıyer Maslak'taki evinden çıktığı sırada kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerce kendi araçlarına bindirilerek kaçırıldı. Eşinin haber alamaması ve bir arkadaşından 10 bin dolar istenmesi üzerine Elif D. polise başvurdu. Araçta darp edilen Adem D.'nin kripto hesabından 48 bin dolar transfer eden saldırganlar; cep telefonunu, laptopunu ve 7 milyon lira değerindeki saatini gasp etti.

"2 milyon dolar vermezsen öldürürüz" diye tehdit eden şüpheliler, mağduru Başakşehir Güvercintepe'deki bir depoya götürdü. İndirildiği sırada elleri bağlı halde kaçmayı başaran Adem D.'yi gece bekçileri kurtardı. Gasp Büro Amirliği ekiplerince Başakşehir ve Esenyurt'ta yakalanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.