Figen Yüksekdağ’ın ablası evinde ölü bulundu

Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın ablası Saniye Yüksekdağ (74) Adana'daki evinde ölü bulundu. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Yüksekdağ'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek. Saniye Yüksekdağ'ın Ceyhan'da toprağa verileceği öğrenildi.

HABER ALINAMAYINCA

Olay Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Kocaeli Kandıra Cezaevi'nde 8 yıldır tutuklu bulunan Figen Yüksekdağ'ın ablası Saniye Yüksekdağ'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis, 112 Acil Sağlık ekipleri ve çilingirle adrese gitti.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE

Çilingir yardımıyla kapısı açılan eve giren polis ve sağlık ekipleri, yaşlı kadını yatağında hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yüksekdağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk belirlemelere kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.