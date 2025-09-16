Haberler Yaşam Haberleri Filenin Efeleri maç takvimi 2025: FIVB Dünya Şampiyonası Kanada - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 16.9.2025 09:13

Filenin Efeleri maç takvimi 2025: FIVB Dünya Şampiyonası Kanada - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Japonya ve Libya'yı geçerek 2'de 2 yaptı. Sıradaki rakip Kanada olacak. G Grubu'nda mücadele eden Filenin Efeleri maç takvimi ile takip ediliyor. Gruptaki son maçını oynayacak Milliler için heyecan dorukta. Peki; Kanada - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Filenin Efeleri maç takvimi 2025: FIVB Dünya Şampiyonası Kanada - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Japonya'yı 3-0, Libya'yı 3-1 skorla geçen A Milli Erkek Voleybol Takımımız, yaşanan madalya başarılarına bir yenisini daha eklemek istiyor. Voleybolseverler ekran başında yerini almış durumda. Peki; Kanada - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Filenin Efeleri maç programı:

FİLENİN EFELERİ 2'DE 2 YAPTI!

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda G Grubu ilk maçında Japonya'yı 3-0, ikinci maçında Libya'yı 3-1 mağlup etti.

2'de 2 yapan Filenin Efeleri grubun son maçında Kanada ile karşılaşacak.

KANADA - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kanada - Türkiye maçı, 17 Eylül 2025 Çarşamba günü oynanacak. Maçın başlama saati Türkiye Saati ile 09.00 olarak açıklandı.

KANADA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Kanada Türkiye voleybol karşılaşması TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayınlanacak. Ayrıca voleybolseverler, TRT'nin dijital platformları üzerinden de maçı canlı olarak izleyebilecekler.

FİLENİN EFELERİ MAÇ TAKVİMİ 2025

Filenin Efeleri Dünya Voleybol Şampiyonası'nda sahne alıyor:

13 Eylül 2025

TSİ 09.00 Japonya-Türkiye (TRT Spor Yıldız)

15 Eylül 2025

TSİ 05.30 Türkiye-Libya (TRT Spor Yıldız)

17 Eylül 2025

TSİ 09.00 Kanada-Türkiye (TRT Spor Yıldız)

Filenin Efeleri maç takvimi 2025: FIVB Dünya Şampiyonası Kanada - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
