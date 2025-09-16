Filenin Efeleri maç takvimi 2025: FIVB Dünya Şampiyonası Kanada - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Japonya'yı 3-0, Libya'yı 3-1 skorla geçen A Milli Erkek Voleybol Takımımız, yaşanan madalya başarılarına bir yenisini daha eklemek istiyor. Voleybolseverler ekran başında yerini almış durumda. Peki; Kanada - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Filenin Efeleri maç programı:
A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda G Grubu ilk maçında Japonya'yı 3-0, ikinci maçında Libya'yı 3-1 mağlup etti.
2'de 2 yapan Filenin Efeleri grubun son maçında Kanada ile karşılaşacak.
Kanada Türkiye voleybol karşılaşması TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayınlanacak. Ayrıca voleybolseverler, TRT'nin dijital platformları üzerinden de maçı canlı olarak izleyebilecekler.
Filenin Efeleri Dünya Voleybol Şampiyonası'nda sahne alıyor:
13 Eylül 2025 TSİ 09.00 Japonya-Türkiye (TRT Spor Yıldız) 15 Eylül 2025 TSİ 05.30 Türkiye-Libya (TRT Spor Yıldız)
17 Eylül 2025
TSİ 09.00 Kanada-Türkiye (TRT Spor Yıldız)