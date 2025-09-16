Filenin Efeleri maç takvimi 2025: FIVB Dünya Şampiyonası Kanada - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Japonya'yı 3-0, Libya'yı 3-1 skorla geçen A Milli Erkek Voleybol Takımımız, yaşanan madalya başarılarına bir yenisini daha eklemek istiyor. Voleybolseverler ekran başında yerini almış durumda. Peki; Kanada - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Filenin Efeleri maç programı: