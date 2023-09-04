Filenin Sultanları Türkiye’yi sokağa döktü: Cadde ve meydanlarda şampiyonluk coşkusu

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan ile oynadığı 2023 CEV Avrupa Şampiyonası final maçını 3-2 kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu. Maç öncesinde tüm nefesler tutulurken tüm Türkiye, televizyon ekranına kilitlendi. Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanan maç öncesinde İstanbul'da Beyoğlu Kasımpaşa, Bakırköy Sanatçılar Parkı, İstanbul Modern, Kadıköy Kalamış Atatürk Parkı, Kadıköy Müze Gazhane ile Çekmeköy, Bağcılar, Sultangazi, Esenyurt, Gaziosmanpaşa ve Pendik'te dev ekranlar kuruldu. İstanbul Valisi Davut Gül ve ailesi, Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız ile Kasımpaşa Meydanı'nda kurulan ekrandan maçı izledi.

KADIKÖY'DE 20 BİN KİŞİLİK COŞKU

Milyonların nefeslerini tutarak beklediği maçı Kadıköy Kalamış Atatürk Parkı'nda yaklaşık 20 bin voleybolsever 4 farklı noktaya kurulan dev ekranlardan heyecanla izledi. Bağdat Caddesi'nde gecenin geç saatlerine kadar binlerce otomobil sevinç konvoyu oluşturdu. Vatandaşlar ellerinde bayraklar, marşlar çaldı, şampiyonluğu doyasıya yaşadı.

"BU KADAR MUTLU OLMADIM"

Beşiktaş Etiler Sanatçılar Parkı'nda yayınlanan maçı büyük bir kalabalık izledi. Vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile maçı coşkuyla ve büyük bir heyecanla takip etti. Maç izlemeye gelen Murat Coşkun, "Hayatımda bu kadar mutlu olmadım. Bir de kadınların oluşu, buradaki topluma daha güzel renk katıyor." dedi. Burçak Gülten ise, "Buradaki kalabalık hepimizi çok etkiledi ve birlik beraberlik bize çok iyi geldi. Bu, herkesi yükseltiyor ve heyecanlandırıyor." diye konuştu.

ERİK DALI OYNANDI, HALAYLAR ÇEKİLDİ

Başkent Ankara'daki Bahçelievler Aşkabat Caddesi'nde bir araya gelen vatandaşlar maç sonu kutlama yaptı. Bazı vatandaşlar ise tarihi zaferi araçlarıyla konvoy oluşturarak kutladı. İzmir'de Konak'taki Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda dev ekran kuruldu. İzmirliler final heyecanını hep birlikte takip etti. Adana Seyhan'da Özgür Kadın parkı'nda dev ekran kuruldu, millilerin kazandığı her sayıda vatandaşlar büyük mutluluk yaşadı. Bergama'da da Zeytinpark'ta buluşan vatandaşlar şampiyonluğu hep birlikte kutladı. Manisa Turgutlu'da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda biraraya gelen vatandaşlar şampiyonluk kutlamalarına coşku içinde katıldı. Sinoplular, Uğur Mumcu Meydanı'nda kendilerine dağıtılan Türk bayraklarıyla büyük bir kutlamaya imza attı. Erzincan Kent Meydanı'nda kurulan ekranda maçı takip edenler ise, bitiş düdüğüyle birlikte şampiyonluğu Erik Dalı oynayıp, halaylar çekerek kutladı.

PATLAMIŞ MISIR EŞLİĞİNDE ŞAMPİYONLUK HEYECANI

Antalya Muratpaşa'da Ziya Gökalp Kent Parkı'na kurulan büyük ekranlardan maçı izleyenler, ay-yıldızlı takımın zaferiyle büyük sevinç yaşadı. Kastamonu Cide'de Atatürk Özgürlük ve Gençlik Parkına kurulan dev ekrandan, genç yaşlı yüzlerce vatandaş ellerinde Türk bayrakları heyecan yaşadı. Maçı izleyenlere belediye patlamış mısır ikram etti. Kars'ta Kars Kalesi eteklerinde kurulan ekranın başına geçen vatandaşlar Belçika'da ter döken millilere binlerce kilometre öteden büyük destek verdi. Muğla'da Menteşe Kent Meydanı'nda sporseverler çay, su ve kahve ikramı eşliğinde milli maç heyecanı yaşadı. Maç sonunda kalabalık, şampiyonluğu coşkuyla kutladı. Final maçını Siirt Belediyesi tarafından Kızlar Tepesi Amfi Tiyatro'da kurulan dev ekranda izleyen vatandaşlar şampiyonluk sevinci yaşadı.

ALANLARI DOLDURDULAR

Karabük Safranbolu'da Misak-ı Milli Meydanında yüzlerce vatandaş ellerinde Türk bayrakları ile final maçının heyecanını yaşamak için meydanı doldurdu. Sultanların final heyecanına ortak olmak için harekete geçen Aydın Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kent Meydanı'na dev ekran kurdu. Aydınlılar kurulan dev ekranda final müsabakasını canlı olarak izleyerek, milli takım için tek yürek oluyor. Nazilli Belediyesi de final maçı için dev ekran kurdu.





İŞTE BAZI KUTLAMA MESAJLARI:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "2023 CEV Avrupa Şampiyonu olarak hepimize büyük bir gurur yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı, Filenin Sultanlar'ını canı gönülden tebrik ediyorum."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı yenerek Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz Filenin Sultanları."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "2023 CEV Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: "A Milli Kadın Voleybol Takımımız yine tarih yazdı. Milletler Ligi şampiyonluğunun ardından Dünya bir numarası olarak katıldığı 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı finalde yenerek Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları'nı yürekten tebrik ediyorum. Hem kulüpler hem de milli takım düzeyinde Türkiye'nin 'voleybol ülkesi' olmasında emeği geçen sporcu, teknik heyet, yöneticiler ve sporseverleri kutluyorum. Avrupa Şampiyonu olarak bizleri gururlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımımızın başarılarının devamını diliyorum."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Harikasınız Filenin Sultanları. Sizlerle ne kadar gurur duysak az. Milletler Ligi'nden sonra 2023 CEV Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı, teknik ekibi ve yöneticilerini yürekten tebrik ediyorum."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: "CEV 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı yenerek şampiyon olan Milli Takımımızı tebrik ediyorum. Milletimize yaşattıkları bu gurur ve mutluluk için teşekkürler Filenin Sultanları.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "2023 CEV Avrupa Şampiyonu olarak hepimize büyük bir gurur yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı, Filenin Sultanları'nı canı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandılar.