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Giriş Tarihi: 12.11.2026

Filistinli şehit çocuklar fidanlarda yaşayacak

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Filistinli şehit çocuklar fidanlarda yaşayacak
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılında ilan ettiği 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü, Gaziosmanpaşa'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından "Gelenekten Geleceğe, Nesilden Nesile Miras" temasıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, Karayolları Spor Parkı'nda "Filistin'de Vefat Eden Çocuklarımızı Anma ve Fidan Dikim Programı" gerçekleştirildi. Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, Gaziosmanpaşa Çocuk Etkinlik Merkezi öğrencileri ve ailelerinin katıldığı programda, Filistin'de yaşamını yitiren yüzlerce çocuğun ismi okunarak anıldı. Başkan Vekili Karadeniz, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocukların anısını yaşatmak istediklerini belirtti.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Filistinli şehit çocuklar fidanlarda yaşayacak
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