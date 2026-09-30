Filistinli Sıla yaralarını Türkiye’de sarıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hain saldırıda şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu omurgasından yaralandığı için dik durma ve normal oturma yetisini kaybeden Filistinli 6 yaşındaki Sıla HamzaAzzam Abukarım'ın tedavisi Adana Şehir Hastanesi'nde sürüyor. Sıla ile birlikte annesi Nour Khsmıs Alı Banat (29) ve 1,5 yaşındaki kız kardeşi Kında Hamza Azzam Abukarım de Türkiye'ye getirildi. Çocuk Acil Servisi'nde tedavisi süren kızının başucundan bir an olsun ayrılmayan anne, "Türkiye bize sahip çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye'ye çok seviyoruz. Türkiye'nin yaptığı bu iyiliği ömrümüz boyunca unutmayacağız" diyerek sevincini dile getirdi.

TEKRAR SAĞLINA KAVUŞTURACAĞIZ

Küçük kızın tedavisini yapan Adana Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Semih Kıvanç Olguner, Sıla'nın yürüme fonksiyonlarının normale göre biraz zayıf olduğunu kaydetti. Olguner, "Omurilikteki ve omurgasındaki yaralanmaya bağlı olarak omurgada zayıflık durumu var. Öncelikle bunun tedavi edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla omurgada yapacağımız işlem bir platinleme cerrahisi. Ameliyat olacak. Ameliyattan sonra fizik tedaviye alınacak, Sıla'ya tekrar eski sağlığına kavuşturacağız" dedi.

TÜRKİYE HEP YANIMIZDA

Kızının başucundan ayrılmayan anne Nour Khsmıs Alı Banat ise, "Bize sadece Türkiye yardımcı oldu. Gazze'den çıktık çıkalı Türkiye bizi bırakmadı, her zaman yanımızdalar. Onlar olmasaydı şimdi burada olmazdık. Türkiye'ye bize yardımcı oldukları için teşekkür ediyorum. Her türlü bizim yanımızdalar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye'ye çok seviyoruz. Türkiye'nin yaptığı bu iyiliği ömrümüz boyunca unutmayacağız" diye konuştu.

GEÇMİŞ OLSUN SILA

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İnsanlığın vicdanı Türkiye. İsrail'in insanlık dışı saldırılarında omurgasından yaralanan Filistinli evladımız Sıla'yı Adana Şehir Hastanemizde tedavi altına aldık. Hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız, yavrumuzun yeniden sağlığına kavuşması için gerekli tüm tıbbi süreçleri titizlikle yürütüyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye; masumların ve mazlumların sığınağı, insanlığın vicdanı olmaya kararlılıkla devam edecek. Geçmiş olsun Sıla" ifadelerini kullandı.

YAVRUMUZ BİZE EMANET

Adana İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halil Nacar da, "İsrail'in insanlık dışı saldırılarında yaralanan Filistinli yavrumuz Sıla, Adana Şehir Hastanemizde hekimlerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza emanettir. Tedavi sürecini anbean takip ettiğimiz evladımızın bir an önce sağlığına kavuşması için tüm imkânlarımızla görevimizin başındayız" dedi.