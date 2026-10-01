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Giriş Tarihi: 1.10.2026

Filistinli Sıla yaralarını Türkiye'de sarıyor

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MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Filistinli Sıla yaralarını Türkiye’de sarıyor
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İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Megazi Mülteci Kampı'na yönelik saldırısında oyun oynadığı sırada şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu yaralanan Sıla Ebu Kerim önceki gün Adana'ya getirildi. Küçük kızın tedavisini yapan Adana Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Semih Kıvanç Olguner, Sıla'nın yürüme fonksiyonlarının normale göre biraz zayıf olduğunu kaydetti. Olguner, "Omurilikteki ve omurgasındaki yaralanmaya bağlı olarak omurgada zayıflık durumu var. Öncelikle bunun tedavi edilmesi gerekiyor. Ameliyat olacak. Sıla'ya tekrar eski sağlığına kavuşturacağız" dedi. Kızının başucundan ayrılmayan anne Nour Khsmıs Alı Banat ise, "Bize sadece Türkiye yardımcı oldu. Gazze'den çıktık çıkalı Türkiye bizi bırakmadı. " diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Filistinli Sıla yaralarını Türkiye'de sarıyor
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