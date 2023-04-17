Filiz Akın Filmleri - En Çok İzlenen, En İyi Filiz Akın Filmleri Listesi

Filiz Akın yaptığı işler neticesinde adını duyurmayı başarmıştır. Filmleri sayesinde tanınan oyuncu, farklı sıfatlar ile de tanınmaktadır. Örneğin sinemanın sarışın yıldızı deyince aklınıza kendisi gelmelidir. Filiz Akın'ın en iyi filmleri olduğu için bu tür söylemler halk arasında yaygınlaşmıştır. Dolayısıyla kendisi her sanatçının hayal ettiği o statüye ulaşmış ve beğenileri toplamayı başarmıştır. Bu tür analizlerin yapılmasında ve sonuca ulaşmasında etkili olan argümanlar vardır. En Çok İzlenen Filiz Akın filmleri bunlardan biridir.

Filiz Akın Filmleri

Filiz Akın güzelliği ve başarısı sayesinde ülkenin dört bir yanında ismini duyurmayı başarmıştır. Oynadığı birçok filmde her zaman ön planda olmayı başarmış ve adından sıkça bahsettirmiştir. Günümüz için nostalji tadında olan filmleri hala izlenmekte ve hatta TV kuşaklarının yayınlarında da karşımıza çıkmaktadır. Bu filmleri izlediğimizde eskilerin sinemaya anlayışını anlamaya çalışırız. Bu anlayışı Filiz Akın'ın filmleri en güzel şekilde bizlere aktarmaktadır.

En İyi Filiz Akın Filmleri Listesi

En iyi Filiz Akın filmleri genelde herkesin bildiği ve severek izlediği filmlerdir. Oynadığı filmler sayesinde kendisini sadece Filiz Akın olarak tanımayız. Örneğin sinema alanında kolejli kızı da simgelemektedir. Aynı şekilde sinema alanının sarışın yıldızı olarak da tanınmaktadır. Son olarak sinemanın Avrupai yüzü kim derseniz yine cevap Filiz Akın olacaktır. Tüm bu mevzuların odağında başarısı ve iyi oyunculuğu yatmaktadır. Aynı zamanda kendisi başarılı olduğu gibi farklı başarılı isimlerle de aynı projelerde yer almıştır.

1. Yaralı Kalp (1969)

Türk sinemasının gözdelerinden biri de Yaralı Kalp filmidir. Filmin konusu ve kadrosu, başarılı bir işe imza atmayı sağlamıştır. Yaralı Kalp filmi sayesinde dramı ve romantizmi yoğun bir şekilde hissedeceksiniz. Filmin konusu, kazanılmak istenen bir miras ve soncunda da bu mirasın kaybı çerçevesinde dönmektedir. Aralara serpiştirilen romantizm esintisi sayesinde de filmden sıkılmak imkansızdır.

2. Karateci Kız (1973)

Karateci kız filmi Türk sinemasına farklı bir bakış açısı sunmayı başarmıştır. Filmin konusu bu başarının en güzel örneğidir. Bir kız düşünün babası öldürülüyor. Öldürenler aynı zamanda kızı taciz ediyor. Filmin ilk kısmı bu şekilde ilerliyor. Filmin devamında ise babası ölen ve tacizi yaşayan bu kız, kendisine bunu yaşatanlardan intikam almak için kolları sıvıyor.

3. Tatlı Dillim (1972)

Tatlı Dillim filmi izleyiciye hem entrikayı hem de romantizmi sunmaktadır. Bu filmin konusu çapkın olan bir adam ve köyde mülayim bir yaşantısı olan öğretmen tarafından geçmektedir. Bu iki zıt karakter birbirlerine âşık olur ve evlenirler. Fakat çapkın olan adam tekrar eski hayatına döner ve eşini de unutur. Öğretmen olan kadın ise eşinin peşine düşer ve tüm yaptıklarını, tüm gerçeği öğrenir. Öğretmen olan kadın bunun neticesinde çapkın eşine bir ders vermek ister.