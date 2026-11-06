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Giriş Tarihi: 06.11.2026 08:29

Film gibi kurtarma operasyonu: Okyanusta kaybolan 86 yaşındaki denizci ve köpeği 2 ay sonra bulundu!

86 yaşındaki yalnız bir denizci ve can dostu, Pasifik Okyanusu'nun dev dalgaları arasında tam iki ay boyunca ecel teri döktü. Akıntıya kapılan yelkenlide umutların tükendiği anda gelen o gizemli sinyal, California açıklarında zamana karşı muazzam bir kurtarma operasyonunu başlattı.

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Film gibi kurtarma operasyonu: Okyanusta kaybolan 86 yaşındaki denizci ve köpeği 2 ay sonra bulundu!
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Pasifik Okyanusu'nun hırçın suları, geçtiğimiz günlerde denizcilik tarihine geçecek bir mucizeye sahne oldu. Oregon'dan yola çıkan ve Amerikan Samoası'nın başkenti Pago Pago'ya doğru 8.000 kilometrelik devasa bir rota çizen 86 yaşındaki bir denizci ile köpeği, okyanusun ortasında kayıplara karıştı.

Film gibi kurtarma operasyonu: Okyanusta kaybolan 86 yaşındaki denizci ve köpeği 2 ay sonra bulundu!

86 YAŞINDAKİ DENİZCİ VE KÖPEĞİ OKYANUSTA 2 AY HAYATTA KALDI

20 Ağustos'ta telsiz bağlantısı tamamen kesilen talihsiz ikili, iki ay boyunca azgın dalgaların ortasında yaşam mücadelesi verdi.

Film gibi kurtarma operasyonu: Okyanusta kaybolan 86 yaşındaki denizci ve köpeği 2 ay sonra bulundu!

2 AY SONRA GELEN GİZEMLİ SİNYAL

24 Ekim'de yaşlı denizcinin planlanan limana varmaması üzerine ABD Sahil Güvenliği alarm durumuna geçti. Ancak koskoca bir okyanusta iz bulmak neredeyse imkansızdı. Aramaların üçüncü gününde, adeta bir mucize gerçekleşti:

Teknede bulunan EPIRB (Acil Durum Konum Belirleme Telsizi) aniden devreye girdi ve California Sahil Güvenlik merkezine konum sinyali gönderdi.

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Film gibi kurtarma operasyonu: Okyanusta kaybolan 86 yaşındaki denizci ve köpeği 2 ay sonra bulundu!

Bu küçük cihazdan yayılan dalgalar, devasa bir kurtarma operasyonunun fitilini ateşledi. Sacramento'dan kalkan askeri uçaklar ve bölgeye saptırılan "Grand Orion" adlı dev ticari kargo gemisi kurtarma operasyonuna yardımcı olarak fırtınalı bir gecede yelkenlinin yanına ulaştı.

Film gibi kurtarma operasyonu: Okyanusta kaybolan 86 yaşındaki denizci ve köpeği 2 ay sonra bulundu!

DALGALARLA 14 SAATLİK ZAMANA KARŞI YARIŞ

Fırtına ve hırçın dalgalar nedeniyle kurtarma ekipleri yelkenliye tam 14 saat boyunca yaklaşamadı. Yelkenleri paramparça olmuş ve akıntıya kapılmış olan "Willow Wind" adlı tekneden yaşlı adam ve köpeği, nihayet akşam saatlerinde kargo gemisine tahliye edilebildi.

Film gibi kurtarma operasyonu: Okyanusta kaybolan 86 yaşındaki denizci ve köpeği 2 ay sonra bulundu!

Ertesi sabah ise devreye Sahil Güvenlik helikopterleri girdi. California sahillerine yaklaşan gemiden helikopterle alınan iki dost, San Diego'daki Scripps Mercy Hastanesi'ne nakledildi.

Film gibi kurtarma operasyonu: Okyanusta kaybolan 86 yaşındaki denizci ve köpeği 2 ay sonra bulundu!

ERZAK STOĞU SAYESİNDE HAYATTA KALDI

Yaşlı denizcinin, Oregon'dan Amerikan Samoası'na olan 8.000 kilometrelik devasa rota için yola çıkarken teknesine önceden stokladığı sınırlı miktardaki erzak ve suyu çok sıkı bir şekilde idare ederek tükettiği belirtiliyor.

Film gibi kurtarma operasyonu: Okyanusta kaybolan 86 yaşındaki denizci ve köpeği 2 ay sonra bulundu!

SAĞLIK DURUMLARI NASIL?

Kimliği gizli tutulan 86 yaşındaki denizcinin, iki aylık yıpratıcı sürece rağmen herhangi bir ciddi yaralanmasının olmadığı, sadece uzun süreli açlık ve yorgunluğa bağlı olarak yürüme güçlüğü çektiği açıklandı. Sadık köpeğinin de onunla birlikte sağ salim karaya ulaştığı bildirildi.

Film gibi kurtarma operasyonu: Okyanusta kaybolan 86 yaşındaki denizci ve köpeği 2 ay sonra bulundu!

Sahil Güvenlik Komutanı Jason Nguyen, bu kurtuluşun tamamen teknedeki acil durum cihazı ve önceden bir yakınına rota planı bırakması sayesinde gerçekleştiğini vurgulayarak tüm denizcilere hayati bir ders verdi:

"Bu aramayı başarıyla sonuçlandıran koordineli çabaları için denizcilere ve Sahil Güvenlik ekiplerine minnettarız" dedi.

"Bu olay, acil durum iletişim ekipmanı taşımanın ve bir seyir planı oluşturmanın önemini vurguluyor; böylece karadaki birileri seyahat planlarınızdan haberdar oluyor."

Haber Girişi Serap Salman - Editör

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Film gibi kurtarma operasyonu: Okyanusta kaybolan 86 yaşındaki denizci ve köpeği 2 ay sonra bulundu!
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