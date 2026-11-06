Film gibi kurtarma operasyonu: Okyanusta kaybolan 86 yaşındaki denizci ve köpeği 2 ay sonra bulundu!

Sahil Güvenlik Komutanı Jason Nguyen, bu kurtuluşun tamamen teknedeki acil durum cihazı ve önceden bir yakınına rota planı bırakması sayesinde gerçekleştiğini vurgulayarak tüm denizcilere hayati bir ders verdi:

"Bu aramayı başarıyla sonuçlandıran koordineli çabaları için denizcilere ve Sahil Güvenlik ekiplerine minnettarız" dedi.

"Bu olay, acil durum iletişim ekipmanı taşımanın ve bir seyir planı oluşturmanın önemini vurguluyor; böylece karadaki birileri seyahat planlarınızdan haberdar oluyor."

Haber Girişi Serap Salman - Editör