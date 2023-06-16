Film Türleri – Dünyada En Çok İzlenen Film Türleri ve Özellikleri

Film türleri denildiğinde herkesin aklına farklı bir film çeşidi gelebilir. Kimi sinemasever aksiyon filmlerinden hoşlanırken kimi de film çeşitleri içinden bilim kurgu filmlerini tercih eder. Sinema türleri içinden uygun seçim yapılarak eğlenceyi doyasıya yaşayabilirsiniz. Sinema, dünyanın en önemli eğlence araçlarından biridir. Bu kapsamda her geçen gün yeni bir film ve film türünün vizyona girdiğini görebilirsiniz. Dünyada en çok izlenen film türleri yazımızın devamında.

Film Çeşitleri

Günümüzde televizyon ve sinemalarda görebileceğiniz çok sayıda film türü vardır. Bu filmlerin her birinin hitap ettiği kitle birbirinden farklıdır. Günümüzün sevilen ve öne çıkan film türlerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

Bilim-Kurgu: İlk örnekleri İngiltere ve ABD'de çıkan bilim kurgu filmleri, dünya dışı varlıklar, bilim insanları, ufolar gibi konuları ele alır. Son yıllarda vizyona giren bilim kurgu filmleri içinde paralel evren ve teknoloji gibi konuların da ele alındığı görülür.

Korku: Korku filmleri, adından da anlaşılacağı gibi izleyiciyi korkutmak, onda merak uyandırmak için çekilen film türleridir. Kurt adamlar, vampirler, hayaletler, zombiler, bu filmlerin ana karakterleridir. Hortlak, cin ve seri katil gibi karakterlerin de bu filmlerde yer aldığı görülür.

Polisiye: Aksiyon filmlerinin alt dalı kabul edilen bu film türleri, suçlu takibi ve polis takibi gibi konuları işler. Hareketli bir film türü olan polisiye filmlere büyük ilgi duyulur.

Dünyada En Çok İzlenen Film Türleri

Dünyada izlenen ve talep duyulan çok sayıda film türü vardır. Bunlar arasında öne çıkan film türlerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

Dram: aşk, özlem, ayrılık, hasret gibi konuların ele alındığı bu filmlerin acıklı olduğunu da söyleyebiliriz. Bu tür filmlerin özellikle Türkiye'de talep gördüğü dikkat çeker.

Komedi: İnsanları güldürmek için çekilen bu filmler, mizahi içerikli yapımlardır. Kara komedi, aile komedisi, fantastik komedi ve absürd komedi gibi türleri vardır.

Animasyon: Animasyon filmler hem çocukların hem de yetişkinlerin ilgisini çeker. 2000'li yılların başlarında sinema sektöründe yerini alan animasyon filmlerin günümüzde yüzlerce örneği vardır. Bundan sonraki süreçte de animasyon filmlerinin sayısının artacağı düşünülmektedir.