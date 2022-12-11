AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram: Film engellilere umut olsun





- Hayatınızı bir film ile anlatmaya nasıl karar verdiniz?

- Yaşadığım zorlukları, travmaları, ötekileştirmeleri ailemle hiçbir zaman paylaşmadım. Ama malum yaş da ilerliyor hem de 10 milyon engelli gencimize, ailelerine umut olmak ve yaşadıklarımla milletime bir azim örneği sunmak için bu filmin çekimine karar verdim.

- Sizinle Bezmialem Vakıf Gureba Hastanesi'nde buluştuk. Bu hastanenin sizin hayatınızda önemli bir yeri olsa gerek...

- Bu hastanede geçirdiğim operasyonla bacağımdan alınan kaba et elime monte edildi. Ben bir parmak ile 48 yıl hayat geçirdim; onunla okudum, içtim, yemek yedim, giyindim. Parmağım benim her şeyim... Bu hastaneye geldiğimde üç yaşlarındaydım. Ellerim poşetteydi ve geceleri ellerimi sürterken çıkan poşet hışırtısını hâlâ hatırlıyorum.