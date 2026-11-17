Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 30 Ağustos'ta meydana gelen ve 28 kişinin hayatını kaybettiği Filo Jet gemi faciasıyla gündeme gelen Filo Denizcilik şirketi, bu kez yeni bir olayla gündeme geldi. Facianın ardından seferleri durdurulan, ancak teknik kontrollerin tamamlanmasının ardından yeniden sefer yapmasına izin verilen şirkete ait Şampiyon Melekler isimli yük ve yolcu gemisi, Gazimağusa'dan Mersin'e seyir hâlindeyken Karpaz açıklarında motor arızası yaşadı.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Murat Şalel'in verdiği bilgiye göre, arıza yerel saatle 05.00 sıralarında meydana geldi. Motor arızası nedeniyle seferine devam edemeyen gemi, Söndüren-10 isimli römorkör tarafından Gazimağusa Limanı'na çekildi. Şalel, gemide yangın veya başka bir olumsuzluk yaşanmadığını belirterek yolcuların güvende olduğunu, olayda herhangi bir can veya mal kaybı meydana gelmediğini açıkladı.