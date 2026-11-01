’Filo Jet’ faciasının üzerinden 2 ay geçti, bir tek o bulunamadı

Filo Jet faciasında devam eden arama kurtarma çalışmalarında, kayıp 3 yaşındaki Anni Asel Hilaloğlu'na dair henüz hiçbir iz bulunamadı. Küçük kızın annesi faciada hayatını kaybederken, 6 yaşındaki abisi hafif yaralı olarak kurtulmuştu.

HİÇBİR İZ BULUNAMADI

Girne-Taşucu seferini yapan Filo Jet isimli yolcu gemisi, 30 Ağustos'ta batmıştı. 8'i mürettebat olmak üzere 267 kişinin bulunduğu gemiden 239 kişi sağ kurtarılırken, ilk gün 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Türk Deniz Kuvvetleri'nin de katıldığı arama kurtarma çalışmalarında, 554 metre derinlikteki geminin enkazı ve çevresinde 19 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmıştı. Faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 27 olurken, 3 yaşındaki Anni Asel Hilaloğlu'na dair hiçbir iz bulunamadı.

Küçük kızın annesi Nurcan Hilaloğlu faciada hayatını kaybetmiş, 6 yaşındaki abisi Miran Asaf Hilaloğlu ise hafif yaralı olarak kurtulmuştu.

Eşini kaybeden ve kızından haber alamayan acılı baba Salim Hilaloğlu, "Artık çıkacak olan bir kemiğe bile razıyız" sözleriyle acısını gözler önüne sermişti.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma ise sürüyor. Filo Denizcilik Direktörü Ali Özdülger, kaptan Mustafa Öz ve 7 mürettebat, "tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla tutuklanırken, 30 Ekim'de mahkeme 9 zanlının tutukluluğunu 7 gün uzatmıştı.

Karakutu kayıtları ve bilirkişi incelemeleri ise sürüyor.

SAHİL GÜVENLİK ASEL'İ ARIYOR

TÜRK Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG IŞIN ve TCG ALEMDAR gemilerinin ardından çalışmalara katılan Derinsu firmasına ait Optimus Prime gemisinin yaklaşık 40 kişilik ekibiyle 550- 700 metre derinlikte yaptığı çalışmada 2.5 deniz mili alan tarandı. Ancak küçük kıza ait hiçbir ize ulaşılamadı. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, aramaların Sahil Güvenlik ve Güvenlik Kuvvetleri tarafından havadan ve karadan sürdürüleceğini açıkladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, 3 yaşındaki Anni Asel'i arama çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör